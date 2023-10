Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano che presto il cerchio si stringerà attorno a Behice.

Le indagini per fare chiarezza sulla morte di Hunkar non si fermeranno e l'investigatore privato arriverà a scoprire il passato da criminale di Behice. A dare un prezioso contributo per incastrare la donna sarà Sevda che scoprirà di essere stata incastrata dalla zia di Mujgan il giorno dell'omicidio.

Anticipazioni Terra amara: le indagini si stringono attorno a Behice

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Zuleyha solleciterà l'investigatore privato ad indagare più a fondo sulla vita di Behice.

I sospetti sulla colpevolezza della donna saranno molti da parte della famiglia Yaman, ma non sarà facile trovare la prova schiacciante in grado di metterla alle strette. A questo ci penserà Sevda che andando nella sua vecchia casa riceverà una preziosa informazione dalla sua vicina. Quest'ultima racconterà che il giorno dell'omicidio di Hunkar ha visto Behice a casa di Sevda. A quel punto non ci saranno più dubbi su chi ha fatto trovare agli inquirenti i gioielli di Hunkar Yaman e Zuleyha troverà il tassello fondamentale che mancava alle indagini.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda parlerà con la sua ex vicina di casa

Nelle prossime puntate di Terra amara, il detective Sadi continuerà ad indagare sul passato di Behice e riuscirà a recuperare la certificazione della morte dei precedenti mariti.

La prova fondamentale per incastrare Behice dell'omicidio di Hunkar, però, arriverà da Sevda. Quando Zuleyha verrà a sapere che la zia di Mujgan si è introdotta a casa della ex cantante per far ricadere la colpa su di lei non perderà altro tempo. La donna si recherà al circolo per sbugiardare davanti a tutti Behice che questa volta non avrà argomenti con cui difendersi dalle pesanti accuse.

Nonostante la reticenza della zia di Mujgan, Zuleyha mostrerà a tutti le prove della colpevolezza di Behice, spiazzando anche Mujgan.

Behice messa con le spalle al muro, Mujgan delusa dalla sua fuga

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan sarà sconvolta nell'apprendere che Behice sia l'assassina di Hunkar e le chiederà spiegazioni.

La donna proverà a negare ma il suo atteggiamento nervoso lascerà poco spazio a ogni dubbio. Zuleyha accuserà anche Mujgan per aver sempre appoggiato sua zia e intimerà a Behice di andare subito a costituirsi, perché se Demir dovesse trovarla la ucciderebbe senza pensarci. Mujgan non farà altro che pensare alle parole di Zuleyha e quando si accorgerà che Behice le ha rubato la macchina non avrà più dubbi sulla sua colpevolezza.