La soap opera turca Terra Amara prosegue il suo appuntamento su Canale 5. Le anticipazioni sulle prossime puntate dicono che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) scoprirà il passato oscuro di Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu), e cioè che entrambi i ricchissimi mariti della spietata dark lady sono morti in circostanze misteriose dopo averla sposata: emergerà che sono passati a miglior vita per mano di Behice, poiché la stessa li ha fatti fuori per ottenere la loro eredità. Dopo aver fatto la tremenda scoperta, Zuleyha non avrà più dubbi sul coinvolgimento di Behice con l’assassinio della suocera Hunkar Yaman (Vahide Perçin).

Spoiler turchi di Terra amara: Behice progetta la sua fuga dopo essere stata accusata da Zuleyha

Nei nuovi episodi in programma tra qualche settimana, Zuleyha farà delle indagini sulla morte di Hunkar. La fanciulla, convinta che ci sia lo zampino di Behice con l’omicidio della suocera, assumerà un investigatore e scoprirà che la dark lady dopo aver ucciso i suoi due mariti si è servita della complicità del defunto fratello medico Behzat (Engin Yüksel) per far credere che siano deceduti per cause naturali.

A questo punto Zuleyha riunirà tutti i tasselli del puzzle e capirà che la spietata darklady si è sbarazzata di Hunkar dopo aver cercato di conquistare Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), poichè il suo obiettivo era quello di ucciderlo e di impossessarsi del patrimonio dello stesso.

Altun affronterà Behice durante una riunione al circolo e le mostrerà i documenti in grado di accusarla per il decesso dei mariti: quest’ultima verrà umiliata sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno presenti, compresa la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova).

Successivamente Fekeli troverà delle armi negli effetti personali di Behice, la quale dopo essere stata accusata da Zuleyha in pubblico penserà a uno dei suoi piani per non fare i conti con la giustizia: in particolare la donna progetterà la sua fuga da Cukurova.

Behice prima di fare i conti con Zuleyha verrà aggredita fisicamente da Demir (Murat Unalmis), visto che tenterà di strangolarla non appena un tassista gli dirà di averla accompagnata alle rovine della città il giorno in cui sua madre Hunkar è stata pugnalata a morte.

Episodi dal 25 al 30 settembre: Gaffur torna a lavorare alla tenuta Yaman dopo essere stato truffato

Nelle puntate invece in onda dal 25 al 30 settembre 2023, si assisterà a un salto temporale di tre mesi a seguito della morte di Yilmaz. Sia Zuleyha che Mujgan riprenderanno in mano la propria vita con delle novità: la prima dopo essere rimasta a vivere alla villa raccoglierà l’eredità di Hunkar, diventando a tutti gli effetti la nuova signora della tenuta Yaman. La dottoressa Hekimoglu invece intraprenderà una relazione sentimentale con Fikret (Furkan Palali).

Al centro della scena ci sarà soprattutto Gaffur (Bulent Polat), il quale si vedrà costretto a fare ritorno a Cukurova dopo essere stato in procinto di trasferirsi in Germania, poiché sarà vittima di una truffa: l’ex capomastro quindi riprenderà a svolgere il suo solito lavoro per Demir.