Demir proverà solo disgusto per Sevda e Ümit durante le prossime puntate di Terra Amara. Delle prima non apprezzerà l'infedeltà nei suoi confronti, mentre della seconda la malignità con cui ha usato la loro storia d'amore. Per questo le vorrà lontano da Çukurova, ma prima di andarsene accadrà l'impensabile: Ümit ucciderà Sevda.

Sevda estorce dei soldi a Demir

Sevda vorrà estorcere dei soldi a Demir: con 100.000 lire turche può comprare il suo silenzio e nessuno verrà a sapere che Züleyha ha ucciso un ladro nella tenuta Yaman. Sevda e la figlia stanno iniziando a diventare una rovina per Demir, così deciderà dargli quei soldi, così se ne andranno da Çukurova per sempre.

Demir si arrabbierà molto con Sevda per come l'ha pugnalato alle spalle, per questo non vorrà più vedere né lei e la figlia, dandole solamente delle mendicanti. "Tu e tua figlia siete solo disgustose", continuerà a ripetere Demir.

Demir non vuole più vedere Ümit

Demir sarà arrabbiato con Ümit soprattutto per una cosa: l'aver fatto circolare per tutta Çukurova la foto che li ritraeva in atteggiamenti intimi. Sa che non è stato Fikret, quindi è sicuramente lei. La ragazza gli dirà che non è coinvolta in questa storia e avrà ragione, visto che la foto ha iniziato a girare a causa di Sermin e Betül.

Demir, in più, si convincerà che Ümit potrebbe causargli dei problemi anche con il bambino in arrivo, per questo la vuole fuori dalla sua vita per sempre.

Ümit affronta Demir

Alla fine le due donne se ne andranno: saliranno in macchina direzione Istanbul. Durante il tragitto, però, Ümit non farà altro che pensare alle parole che le ha detto Demir: quando le ha dato della mendicante e soprattutto ha definito lei e la madre disgustose.

Sevda le dirà di lasciarsi la cosa dietro le spalle e di guardare avanti, ora deve pensare solo al suo bambino, ma sarà proprio in quel momento che Ümit alzerà la camicia e le farà vedere che il pancione è finto.

Sevda sarà senza parole e penserà che la figlia sia pazza, e lo penserà ancora di più quando si fermerà per strada per affrontare nuovamente Demir.

La morte di Sevda

Ümit gli rinfaccerà tutto quello che le ha detto, dicendogli che si è innamorata di lui solo a causa sua. Lei non ha mai preteso niente, viaggi o gioielli, era lui che aveva bisogno di affetto.

In un momento di ira la ragazza tirerà fuori una pistola, ma Demir le dirà che non ha il fegato per sparargli. Le volterà le spalle, ma proprio in quel momento Ümit farà partire un colpo.

Sevda in un nano secondo penserà a tante cose: al bene che Demir ha avuto nei suoi confronti e soprattutto alle pazzie fatte della figlia per metterli contro. Sarà proprio per questo motivo che Sevda deciderà di fare da scudo a Demir e salvargli la vita. Si prenderà un colpo in pieno addome e dirà addio per sempre ai suoi affetti più cari.