Nelle ore in cui in rete si discute dell'auto eliminazione di Beatriz da U&D, molti fan stanno discutendo di alcuni gesti social della ragazza che smentirebbero le dichiarazioni che ha rilasciato al magazine del programma. Se agli addetti ai lavori ha raccontato di non aver mai visto il dating-show perché non ha la tv in casa, su Facebook la corteggiatrice ci è andata giù pesante nel criticare la trasmissione con post che ha cancellato solo di recente.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

L'intervista che Beatriz ha rilasciato al magazine di U&D in questi giorni, sembra cozzare in modo netto con i post che la stessa ha scritto sul suo profilo Facebook tra il 2020 e il 2021.

Come hanno riportato tutti i siti nell'ultima settimana, fino a due anni fa D'Orsi non apprezzava programmi come quello condotto da Maria De Filippi, tant'è che sui social network ne invocava la chiusura "nel rispetto dell'intelligenza degli spettatori".

"L'italiano che guarda queste trasmissioni, è ignorante", sosteneva ancora la giovane sul web in passato.

Questi post sono stati cancellati dalla ragazza dopo che alcuni fan li hanno scovati e riportati all'attenzione dei media, ma questo non è bastato per spegnere le polemiche sulla sua partecipazione a Uomini e donne dopo tutto quello che ha detto e scritto del format qualche anno fa.

Il parere di chi guarda U&D

Ad alimentare i dubbi sulla sincerità della protagonista del Trono Classico, sono le parole che lei stessa ha usato per descrivere l'esperienza che sta facendo dallo scorso agosto.

"Non avevo occasione di vedere il programma, non ho la tv a casa", ha dichiarato Beatriz al magazine di U&D la seconda settimana di ottobre.

Queste affermazioni, però, cozzano con gli sfoghi social con i quali D'Orsi è andata contro il dating-show sia nel 2020 che nel 2021.

"Non ha mai visto il programma? Si contraddice. E i post Facebook dove lo criticava?", hanno sostenuto molti spettatori dopo aver letto l'intervista della corteggiatrice di Brando alla rivista ufficiale della trasmissione.

Insomma, la ragazza continua a non convincere il pubblico di Canale 5 per diverse ragioni, in primis per come si è comportata in passato esprimendo dure opinioni sullo show al quale sta partecipando da un paio di mesi.

Gli spoiler sulla registrazione di U&D

Venerdì 13 ottobre, inoltre, è stata registrata una nuova puntata di U&D e Beatriz è tornata in studio dopo le polemiche di questi giorni.

Le anticipazioni che ha fornito il blogger Pugnaloni alla fine delle riprese, però, non fanno alcun accenno ai post Facebook con i quali la corteggiatrice ha criticato il programma due anni fa: pare che neppure Gianni Sperti abbia chiesto spiegazioni a D'Orsi su questa vicenda che per circa una settimana è stata sulla bocca di tutti.

Chi era agli Elios ieri pomeriggio, però, ha raccontato che la ragazza ha reagito malissimo all'esterna che Brando ha fatto con Raffaella: vedendo il tronista vicinissimo ad un'altra, Beatriz ha deciso di auto eliminarsi.

Il trevigiano non ha trattenuto la giovane, anzi l'ha lasciata andare mettendo fine alla loro conoscenza cominciata un paio di mesi fa.