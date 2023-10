Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Cnaanle 5 prossimamente un tragico evento colpirà Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo la gioia per aver scoperto di essere incinta per la terza volta, Altun resterà coinvolta in un grave incidente proprio mentre si starà recando dal suo ginecologo. A soccorrerla sarà l'ex amante del marito Umit. Per l'incidente sarà incolpato Fikret, il quale in realtà sarà estraneo ai fatti.

Zuleyha è incinta per la terza volta

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un incidente in cui sarà vittima Zuleyha e che metterà in moto numerose dinamiche all'interno della soap.

Seguendo la trama della serie ambientata nella Turchia degli anni Settanta, la vicenda prenderà il via nel momento in cui, durante l'organizzazione della festa per il matrimonio tra Fadik e Rasit, Zuleyha accuserà un malore e avrà un senso di nausea molto forte. A soccorrerla sarà Sermin, che si insospettirà e le chiederà se per caso non sia nuovamente incinta.

Zuleyha non potrà che confermare i sospetti di Sermin, affermando di essere incinta del marito Demir. Quest'ultimo verrà informato della notizia dalla cugina e non potrà che gioire nell'apprendere che presto Adnan Yilmaz e Leyla avranno un fratellino o una sorellina. Zuleyha però chiederà al marito di mantenere il segreto fino a quando non avrà la conferma dal ginecologo.

Il dottore darà subito appuntamento a Zuleyha, che deciderà di non disturbare il marito impegnato in una riunione di lavoro e si metterà alla guida della sua automobile.

Umit pratica un aborto a Zuleyha

Il destino però si prenderà gioco di Zuleyha, che capiterà su una strada molto bagnata. Altun non riuscirà a frenare e si schianterà con contro un albero.

Perderà i sensi e a soccorrerla sarà Umit, che si troverà di passaggio. La donna verrà opererà d'urgenza: lei si salverà, ma il figlio no. Un aborto che getterà nello sconforto sia Zuleyha che Demir. Yaman, inoltre, dovrà fronteggiare anche un altro evento emotivo: dell'incidente verrà accusato Fikret, il quale verrà arrestato su richiesta di Fekeli.

L'intento di Fekeli sarà in realtà quello di proteggere il nipote, viste le intenzioni di Demir di ucciderlo. Ben presto però verrà chiarito l'equivoco, visto che un autista di un camion si presenterà in questura prendendosi la responsabilità di quanto accaduto. Fikret verrà liberato, ma non crederà alle parole dello zio, che spiegherà di averlo fatto arrestare per proteggerlo dalla furia di Demir. Fikret e Fekeli saranno dunque ai ferri corti, ma Mujgan si schiererà dalla parte del giovane che potrà contare così solo sulla dottoressa.