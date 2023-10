Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda mercoledì 4 ottobre, è stato presentato un volto nuovo del Trono Over. Maria De Filippi, infatti, ha fatto conoscere a Roberta un 35enne che ha scritto alla redazione appositamente per lei: si tratta di Ermes Dinho Faccoli, un modello che ha alle spalle una partecipazione a Ciao Darwin. La dama è rimasta colpita dal ragazzo, tanto da chiedergli subito cosa avrebbero fatto quella sera stessa insieme.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo un lungo periodo da "comparsa" nel parterre, oggi Roberta è tornata al centro delle dinamiche di U&D per una nuova conoscenza.

La puntata del 4 ottobre, infatti, ha aggiornato i telespettatori sulla reazione che Di Padua ha avuto quando ha visto per la prima volta il suo giovane pretendente.

Non appena Ermes ha messo piede in studio, la romana ha sorriso e si è girata verso le "colleghe" di parterre per condividere la gioia che stava provando in quel momento.

Una volta che Faccoli si è accomodato di fronte a lei, la protagonista del Trono Over ha rotto il ghiaccio con questa domanda: "Che cosa facciamo questa sera?".

Roberta ha subito fatto capire che il cavaliere rientra nei canoni estetici che ricerca in un uomo e, dopo un breve scambio di battute, i due hanno ballato.

Le informazioni sul neo cavaliere di U&D

Al termine della puntata di U&D che è andata in onda oggi, sul web hanno cominciato a circolare le prime informazioni sul nuovo pretendente di Roberta.

Alcuni siti e il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, hanno informato fan e curiosi del fatto che Ermes Dinho Faccoli non è alla sua prima esperienza in televisione e che in rete è già parecchio conosciuto.

Come conferma una foto che il 35enne ha pubblicato sul suo profilo Instagram tempo fa, in passato ha preso parte ad una puntata di Ciao Darwin ed è stato scelto per il momento della sfilata: il bresciano ha sfoggiato il suo fisico tatuato indossando solamente biancheria intima.

Il neo spasimante di Di Padua, però, ha anche molti follower (66 mila solamente su Ig) ed è considerato una "star" del web, soprattutto per la sua professione di modello.

Le anticipazioni delle registrazioni che si svolgeranno il prossimo weekend (una è prevista per venerdì 6 ottobre), potrebbero aggiornare il pubblico sulla frequentazione in corso tra Roberta e il bell'Ermes.

La strigliata della conduttrice di U&D

Un altro momento molto discusso della puntata odierna di U&D, è quello in cui Maria De Filippi è andata contro Carlo per difendere Manuela.

Rendendosi conto che il corteggiatore aveva cercato di prevaricare la tronista pretendendo delle scuse che lei non voleva fargli, la padrona di casa del dating-show ha detto: "Se lei non ti piace, prendi la porta e vai via".

Se Carriero ha cercato di giustificare il comportamento un po' aggressivo del suo pretendente, la conduttrice ha subito fatto notare che stava esagerando e che non c'era alcun motivo di attaccare la ragazza solo perché non aveva commentato una loro esterna come lui avrebbe voluto.

Marini ha ascoltato il rimprovero di Maria e, senza mai chiedere scusa per i toni e per i modi che ha usato, ha detto: "Vabbè, ci sta".

"Ci sta fino ad un certo punto", ha ribattuto la presentatrice prima di invitare i due a ballare insieme per cercare di chiarirsi e ripartire nella loro conoscenza.