Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 23 al 27 ottobre, che sarà ricca di emozioni a Palazzo Paladini. Marina sarà decisa ad andare avanti con il suo piano per vendicarsi di Lara, ma Roberto avrà paura di perdere Tommaso e pregherà la moglie di fermarsi. Per Lara potrebbe arrivare ancora una volta la vittoria, ma presto tutto potrebbe cambiare. Nel frattempo Manuela deciderà di voltare pagina lasciandosi andare con Costabile, mentre Luca sarà pronto a raccontare a Giulia della sua malattia, ma la paura sarà molta.

Si avvicinerà il momento della verità anche per Viola che si sentirà pronta a parlare con Eugenio di Damiano, ma quest'ultimo sarà in grave pericolo.

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano è ancora in pericolo con il clan

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre raccontano che Viola prenderà una decisione definitiva per la sua vita sentimentale. La donna capirà di non poter più fingere con suo marito e penserà di parlargli chiaramente di quello che prova per Damiano. Nel frattempo, però, il poliziotto correrà un grave pericolo con la finta soffiata che faranno emergere nuovi sospetti in Tony. Lo scontro tra il camorrista ed Eduardo sarà inevitabile e questo potrebbe mettere a rischio Damiano.

Arriverà voglia di verità anche per Luca, che sembrerà pronto ad affrontare Giulia e parlarle della sua malattia. Affiderà alle pagine di un diario le sue preoccupazioni e la paura di perdere la donna che ama potrebbe prendere ancora il sopravvento.

Anticipazioni settimana 23-27 ottobre: Roberto teme ancora Lara

Le puntate di Un posto al sole della settimana dal 23 al 27 ottobre vedono al centro dei riflettori anche Roberto e Marina.

Quest'ultima sarà decisa più che mai a vendicarsi di Lara con un folle piano. Ferri, tuttavia, temerà di perdere il piccolo Tommaso, per questo inviterà Marina a fermarsi per non rischiare. La signora Giordano ascolterà il marito e si ritroverà ad accettare ancora una volta le condizioni di Lara, che ne uscirà vittoriosa. Per la signora Martinelli, tuttavia, presto potrebbe arrivare un'altra complicazione.

Manuela pronta a una nuova pagina con Costabile

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Manuela si renderà conto di aver sprecato troppo tempo sperando in un ritorno di Niko. Per questo motivo la sorella di Serena si deciderà a voltare pagina lasciandosi andare con Costabile. La notte tra i due sembrerà ridare la speranza a Manuela, che penserà di aver dimenticato del tutto il suo ex, ma non è detto che le cose stiano davvero così. Proseguiranno ancora le discussioni in radio tra Michele e Filippo che sembreranno non riuscire a raggiungere un punto d'incontro. Infine Rossella scoprirà che al suo matrimonio non ci saranno parenti di Riccardo tra gli invitati.