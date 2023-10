Nelle ultime ore i fan di Uomini e donne hanno ricevuto risposte a una domanda che si ponevano dall'inizio dell'edizione 2023/2024: perché Riccardo Guarnieri non è più in studio? Con una foto postata su Instagram la sera del 10 ottobre, il cavaliere ha fatto sapere di aver trovato l'amore. Nessuna informazione, invece, è ancora trapelata sull'assenza di Armando Incarnato nel parterre maschile del Trono Over, essendo è sparito dai social network da settimane e agli Elios non si parla mai di lui.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Riccardo ha trovato l'amore e per questo non è più a Uomini e donne: è questa la notizia che circola in rete da meno di 24 ore, ovvero da quando lo stesso Guarnieri ha postato su Instagram un romantico scatto di coppia.

Anche se non ha mostrato il volto della nuova fidanzata, il pugliese ci ha tenuto ad informare fan e curiosi del fatto che nella sua vita c'è una persona ed è anche per lei se non partecipa più al dating-show di Canale 5.

Dopo oltre un mese di ipotesi e silenzi, i telespettatori hanno scoperto che l'ex Ida non è tornato in studio al rientro dalle vacanze perché ha conosciuto una ragazza, la stessa con la quale si è fatto immortalare mano nella mano in macchina.

Il futuro di Riccardo, dunque, è lontano dagli Elios e accanto alla donna che secondo il blogger Pugnaloni dovrebbe chiamarsi Gabriella.

Le novità sui 'veterani' di Uomini e donne

Se il ritorno di Riccardo a Uomini e donne è escluso (almeno finché sarà legato alla ragazza con cui ha postato foto mano nella mano su Instagram), quello di un altro volto storico del Trono Over è ancora in bilico.

Infatti Armando Incarnato non ha ancora dato spiegazioni sulla sua assenza in studio. Sul web sono in molti a pensare che prima o poi il napoletano rientrerà nel cast per cercare l'anima gemella, ma ad oggi è difficile stabilire i tempi e le modalità con le quali potrebbe avvenire tutto questo.

Il cavaliere, inoltre, da settimane non si fa vivo sui social network e neppure i suoi sostenitori sanno cosa stia facendo e se nel suo futuro ci sarà ancora spazio per il programma del quale è stato protagonista per oltre sei anni.

Via vai di personaggi a Uomini e donne

Da circa un anno a questa parte, il cast senior di Uomini e donne ha dovuto far fronte a molti addii: la prima a lasciare il programma è stata Ida Platano. Il 4 novembre 2022, infatti, la "regina" del Trono Over si è fidanzata con Alessandro Vicinanza e con lui ha abbandonato definitivamente lo studio (i due sono tornati solo qualche volta come ospiti per raccontare come procede la relazione).

Da settembre ad oggi, invece, tre cavalieri si sono allontanati (volontariamente o per scelta della redazione) dal parterre: Riccardo Guarnieri ha appena fatto sapere di essersi legato ad una persona esterna alla trasmissione, Armando Incarnato non si vede agli Elios da maggio scorso e invece Elio Servo si è ritirato dopo circa un mese di questa edizione. Nel salutare il pubblico, inoltre, l'"antagonista" di Tina Cipollari non ha perso l'occasione per lanciare una frecciatina al dating-show: "Lì non si trova l'amore, quindi vado via", ha scritto l'imprenditore sui suoi profili social.

Per alcuni volti storici che hanno lasciato il format, altri sono tornati per rimettersi in gioco: si tratta di Silvio Venturato (che in quest'edizione sta frequentando Donatella), Barbara De Santi, Gero Natale e Marcello Messina (ex di Ida e personaggio molto amato dai telespettatori).