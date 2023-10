A Uomini e donne, Maurizio Laudicino è finito nella bufera, dopo che, nella puntata trasmessa l'11 ottobre 2023, ha fatto un passo indietro con Gemma. Il cavaliere ha rivelato finalmente di non provare attrazione fisica per Gemma. Cosa che tutti quanti, pubblico e opinionisti, avevano già capito da tempo. Ecco il motivo per il quale in puntata, Tina si è scagliata contro il cavaliere dandogli del farabutto. Gemma invece, ha cominciato a versare lacrime amare. Solo ora a quanto pare, ha aperto gli occhi e ha capito che l'interesse non era reciproco.

Maurizio vuole chiudere con Gemma: bufera nello studio di Uomini e donne

È ormai sul punto di finire la conoscenza tra Maurizio Laudicino e Gemma Galgani. Un finale che era stato già ampliamento previsto dai telespettatori e dai presenti in studio. L'unica che fino ad ora non aveva ad ancora aperto gli occhi su Maurizio, era proprio Gemma. Qualcosa però è cambiato nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa nel pomeriggio dell'11 ottobre. La vera natura del 57enne toscano è uscita fuori. Lui stesso ha ammesso di non provare attrazione fisica per la dama torinese. Questa confessione è arrivata dopo l'ennesimo bacio negato dal cavaliere che, in studio, ha poi dichiarato di voler interrompere la frequentazione con Galgani, visto che non può darle ciò che vuole.

Inevitabilmente, è poi scoppiato il caos nello studio di Maria De Filippi.

Gemma devastata, Tina cerca di farle aprire gli occhi: 'Svegliati'

I telespettatori hanno visto Gemma in lacrime, ancora incredula per ciò che aveva appena detto Maurizio. In più, si è scoperto che il 57enne nei giorni scorsi, aveva portato la dama torinese ad alcuni suoi eventi di lavoro.

Gli opinionisti, con in testa Tina Cipollari, hanno accusato il 57enne d aver solo voluto sfruttare la popolarità di Gemma in quanto personaggio televisivo. Tina inoltre, non ha perso tempo per ribadire ancora una volta il suo pensiero su Maurizio. Il cavaliere non è mai stato interessato a Gemma. Rivolgendosi poi alla dama, Cipollari ha detto: "Gemma ti sta sfruttando!

Svegliati".

Tina sbotta contro Maurizio: 'Tu sei il primo farabutto venuto qua'

Un vero e proprio putiferio quello andato in onda solo poche ore fa su Canale 5. Non contenta, Tina è tornata a tuonare contro Maurizio. L'opinionista si è proprio inalberata visto che ormai è palese a tutti che il cavaliere abbia solo preso in giro la dama torinese. Ecco perché l'opinionista, rivolgendosi a Maurizio è sbottato dicendogli: "Tu sei il primo farabutto venuto qua”. Il confronto comunque non è finito qui. Proseguirà nella puntata di Uomini e donne che andrà in onda giovedì 12 ottobre.