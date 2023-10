A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione dell'intervista di Roberta al magazine di Uomini e donne, i fan si aspettavano una reazione che non è ancora arrivata. La dama ha svelato un retroscena inedito su Riccardo, ovvero che l'avrebbe corteggiata in mono anonimo sul finire della scorsa edizione ma soprattutto mentre usciva con altre. Il cavaliere non si è affrettato né a smentire né a difendersi dalle frecciatine che gli ha lanciato l'ex fidanzata Di Padua.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Anche se ormai è fuori dal parterre maschile di Uomini e donne da quasi due mesi, Riccardo continua a finire al centro dell'attenzione mediatica per motivi che lo riguardano direttamente o indirettamente.

Venerdì 29 settembre, infatti, il magazine del dating-show ha reso pubbliche le dichiarazioni che Roberta ha fatto sull'ex fidanzato e su che effetto le fa non vederlo più in studio.

"Mi è indifferente, soprattutto dopo quello che è successo", ha risposto Di Padua prima di spiegare cosa ha fatto Guarnieri per allontanarla in modo così brusco.

La dama del Trono Over, dunque, ha raccontato del corteggiamento anonimo che il pugliese le avrebbe fatto tra aprile e maggio scorso, ovvero sul finire dell'edizione 2022/2023.

Le stoccate sull'addio a Uomini e donne

"Ho ricevuto fiori da Riccardo mentre frequentava altre del parterre", ha proseguito Roberta nel resoconto dell'episodio che l'ha portata a chiudere ogni rapporto con il cavaliere.

Stando a quello che ha dichiarato la dama al magazine di Uomini e donne, Guarnieri le avrebbe inviato regali in forma anonima, salvo poi confessare tutto solo dopo la fine delle registrazioni.

Mentre il programma era in pausa per le vacanze d'estate, dunque, il pugliese si sarebbe rifatto sotto con Di Padua ammettendo di essere lui l'ammiratore segreto che l'aveva sorpresa nelle settimane precedenti.

A far rimanere male la protagonista del Trono Over, però, è stata la scoperta che mentre corteggiava lei Riccardo usciva sia con Mariangela che con Giusy, signore del cast dell'anno scorso.

Il "doppiogioco" del tarantino non è piaciuto a Roberta che, senza pensarci troppo su, ha deciso di escluderlo dalla sua vita e non dargli quell'ennesima possibilità che lui chiedeva.

Tutte le uscite di scena da Uomini e donne

Sono trascorsi un po' di giorni da quando in rete si è diffusa la notizia che avrebbe corteggiato Roberta mentre frequentare altre dame della trasmissione, ma Riccardo non ha ancora replicato.

I fan di Uomini e donne si aspettavano una presa di posizione da parte di Guarnieri, soprattutto conoscendo il suo carattere orgoglioso e puntiglioso: a sorpresa, invece, il pugliese continua a rimanere in silenzio, rinunciando a difendersi o con un'intervista o sui social network.

C'è chi ipotizza che l'ex di Ida Platano potrebbe sfogarsi proprio con il magazine del dating-show in futuro, magari andando anche a spiegare perché non è più in studio da quando sono iniziate le registrazioni delle puntate 2023/2024.

Il Trono Over, intanto, continua a "perdere i pezzi": dopo Armando e Riccardo, un altro cavaliere ha detto addio al programma.

Con un video che ha caricato sul suo profilo Tik Tok, Elio Servo ha annunciato la sua uscita di scena dopo mesi vissuti da protagonista della versione senior di U&D.

"Lì non si trova l'amore, allora basta. Io vado via", sono queste le parole con le quali l'imprenditore ha anche punzecchiato la redazione alla quale si è appoggiato a lungo soprattutto per difendersi dalle pesanti critiche che gli ha fatto Tina Cipollari davanti alle telecamere.