In Terra Amara Demir non esiterà di minacciare di morte Behice, quando scoprirà da un tassista che l'ha accompagnata alle rovine il giorno dell'omicidio di Hünkar. L'uomo, però, starà dicendo la verità? Behice ha ucciso veramente Hünkar? Certo che sì, ma qualcosa nel suo racconto non tornerà e i dubbi di Demir non faranno che aumentare.

A Villa Yaman arriva un tassista pronto a fare una confessione

Demir riceverà alla villa un'insolita visita, quella di un tassista, che avrà da dirgli qualcosa di importante: sa chi ha ucciso Hunkar. Gli racconterà che il giorno in cui è morta la madre ha servito un cliente che sarebbe andato alle rovine, proprio nel luogo in cui è stata uccisa la signora.

Questo cliente era una donna, la tipica signora di città e quando le avrebbe chiesto perché voleva andare alle rovine, lei gli avrebbe risposto "non sono affari suoi".

Il tassista descriverà la signora: di mezza età e con i capelli corti. Solo successivamente ha scoperto che si trattasse della zia di una delle dottoresse dell'ospedale di Çukurova, "la vedova di Yilmaz Akkaya".

Demir pronta a strozzare Behice

Demir sbarrerà gli occhi, il tassista sta praticamente dicendo che Behice avrebbe ucciso la madre. Perderà la testa e correrà subito da Behice, visto che la donna vive nella sua tenuta, nella piccola villa. Quando Behice vedrà Demir correre infuriato verso di lei proverà a scappare, ma non ci riuscirà.

Lui le stritolerà il collo dicendole: "Sei tu vero? Sei tu l'assassina di mia madre". Tutti proveranno a separare Demir da Behice, ma faranno fatica, anche perché Demir la scaraventerà a terra e non avrà nessuna intenzione di mollarle il collo.

Il tassista potrebbe aver mentito

"Ti ucciderò, hai fatto fuori mia madre", continuerà a urlare Demir, ma Behice a un certo punto riuscirà a liberarsi e a tornare a casa.

Züleyha lo spronerà a mantenere la calma: "Vuoi veramente ucciderla solamente perché uno sconosciuto ti ha fatto questa rivelazione?". Tutti saranno d'accordo con lei, sarebbe da pazzi far fuori Behice solo per questo. Tutti eccetto Gaffur, lui sa che Behice ha ucciso Hünkar, ma per salvarsi la pelle non potrà dire nulla, anche perché Behice sarebbe pronta a spiattellare alla polizia che ha ucciso Hatip.

Demir però vorrà vederci chiaro, per questo tornerà dal tassista e gli chiederà maggiori dettagli, ma qualcosa nel racconto non tornerà: lui dirà di aver sentito alcuni spari mentre andava via, mentre Hünkar è stata uccisa con due pugnalate. Demir gli darà un pugno, capirà che l'uomo sta mentendo solo per prendere la ricompensa da lui offerta per trovare l'assassino della madre, invece non potrà immaginare che quel tassista è molto vicino alla verità.