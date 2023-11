Ieri, al Grande Fratello c'è stato un diverbio tra Rosy Chin e Letizia Petris. Tutto è partito da un commento di Fiordaliso su alcune concorrenti tra cui Letizia. Quest'ultima nel voler sapere cosa fosse stato detto ha più volte chiesto a Rosy di dirle il contenuto della conversazione, ma la chef italo-cinese ha detto di non volere riportare alcuna parola in quanto potrebbe essere travisata.

Rosy e Letizia litigano per colpa dei commenti di Fiordaliso

Nel momento in cui i concorrenti sono venuti a sapere che Fiordaliso ha criticato alcuni compagni d'avventura, Letizia ha cercato di indagare sul contenuto della conversazione.

In zona beauty ha chiesto più volte a Rosy Chin cosa fosse stato detto, ma quest'ultima ha detto di non volere riportare nulla poiché in puntata verranno mandate delle clip. In seguito all'insistenza di Petris, Rosy ha perso la pazienza affermando che non vuole che le sue parole vengano travisate e ha aggiunto: "Va bene dai, va bene ho parlato male di te, come vuoi. Nei tuoi giochi di paranoia non ci sto più".

Cos'ha detto Fiordaliso su Letizia e Paolo

Tutto è partito perché ieri Fiordaliso ha criticato alcuni concorrenti più giovani della casa. L'artista ha detto di essere stufa di vedere i concorrenti trattenuti e poco inclini a prendere l'iniziativa. A tal proposito l'artista ha fatto notare che lei alla loro età era molto più spigliata.

Parlando del rapporto tra Paolo Masella e Letizia Petris, Fiordaliso ha criticato duramente quest'ultima sostenendo che non prenda mai una presa di posizione e passi parte del tempo a piangere o farsi delle paranoie.

La cantante ha criticato anche Angelica Baraldi, sostenendo che pensi solo a sé stessa e che il fidanzato sia come Mark Caltagirone visto che non si è mai fatto sentire.

Su Mirko Brunetti invece ha sostenuto che avrebbe dovuto risolvere i problemi di cuore lontano dai riflettori. Mentre su Giuseppe Garibaldi ha detto che ha giocato sporco solo per non essere eliminato dal televoto.

Petris in lacrime

Letizia Petris parlando con Angelica, Mirko e Paolo ha confidato di essere rimasta male per l'atteggiamento di Rosy Chin.

A tal proposito ha ribadito di non avere mai parlato male alle sue spalle, quindi non comprende perché abbia avuto questa reazione. La fotografa ha rivelato anche d essere in crisi nel sapere che Rosy lo vive con un disagio quando lei le parla dei suoi problemi.

A quel punto i concorrenti hanno spiegato a Letizia di parlarne direttamente con la sua amica, visto che essere distanti non aiuta a nessuno delle due. Poco prima però la chef italo-cinese si era sfogata anche lei con Mirko, Angelica e Paolo e aveva detto testuali parole: "Anche io sonno sensibile e ho bisogno di essere ascoltata".