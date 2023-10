Accadranno molteplici colpi di scena nel corso delle puntate di Beautiful in programma dal 23 al 28 ottobre in prima visione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato americano segnalano che il detective Sanchez annuncerà la morte di Sheila Carter alla famiglia Forrester. Thomas, invece, informerà Taylor e Steffy di voler ottenere la custodia del figlio Douglas.

Anticipazioni Beautiful: il detective Sanchez informa i Forrester che Sheila è stata sbranata da un orso

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge e Taylor non riusciranno a dimenticare quel bacio che si sono scambiati a Monte Carlo.

Lo stilista, vinto dai sensi di colpa, deciderà di confessare a Brooke quanto successo, rivelandole che l'ha fatto solo perché era felice per il ricongiungimento di Finn e Steffy.

Nel frattempo il detective Sanchez raggiungerà Villa Forrester con una notizia importante da dare. Informerà la famiglia sugli ultimi aggiornamenti su Sheila, che è riuscita a fuggire dopo uno scontro con Li. Il detective Sanchez annuncerà che Sheila è presumibilmente morta sbranata da un orso. Una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo ai protagonisti della soap opera, in quanto crederanno di aver messo fine a un incubo.

Deacon scosso dalla morte di Sheila

Nelle prossime puntate della soap opera americana, Brooke, Hope, Liam e Hope si ritroveranno a Il Giardino per parlare della morte di Sheila.

In questo frangente Deacon dimostrerà di non essere per nulla indifferente alla scomparsa della donna.

Nel frattempo Thomas avrà intenzione di tornare a vivere con il figlio, informando Ridge di voler traslocare a Villa Forrester insieme a Douglas. Una richiesta che arriverà alle orecchie di Brooke, che cercherà di rassicurare Hope.

La donna dirà alla figlia che lei e Ridge faranno di tutto per impedire a Thomas di portarle via Douglas. Parole che non sembreranno consolare Hope, che sconvolta correrà da Deacon in cerca di aiuto, ma anche in questa occasione apparirà profondamente turbata dalle possibili conseguenze che potrebbe avere questo cambiamento in Douglas.

Thomas vuole la custodia di suo figlio Douglas

Steffy e Taylor parleranno con Thomas, dopo aver scoperto che ha deciso di chiedere la custodia di Douglas. Madre e figlia incoraggeranno il ragazzo ad andare contro Hope in quanto padre biologico del bambino. Thomas in seguito deciderà di confrontarsi con l'ex moglie. Sarà in questo frangente che Hope finirà per scoppiare a piangere all'idea di rivedere padre e figlio nuovamente insieme.