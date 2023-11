Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 15 novembre annunciano sviluppi tra Matilde e il marito. Tancredi, vedendo per l'ennesima volta la moglie e Vittorio molto vicini, perderà il controllo finendo per aggredire il suo rivale. Questo gesto aggressivo non piacerà affatto a Matilde.

Maria, dopo la proposta di Vito di trasferirsi in Australia, prenderà in considerazione la possibilità di abbandonare Milano, pressata dal suo senso di dovere e dalla famiglia. Matteo invece, stanco di mentire e ormai senza più possibilità di nascondersi, confesserà a Marcello tutta la verità sullo strozzino e il fratellastro non reagirà per niente bene.

Il Paradiso delle signore anticipazioni puntata mercoledì 15 novembre: Tancredi perde il controllo

Il personaggio di Tancredi sarà centrale nelle prossime puntate, quando tutta la verità sulle sue bugie relative all'incendio verrà a galla. Prima che ciò accada ci saranno una serie di situazioni che gli faranno perdere lucidità, visto che è già provato e in ansia per il fatto di dover agire alle spalle di Matilde in accordo con Umberto in merito all'acquisto della Tessuti Colombo.

Nella puntata di mercoledì Tancredi vedrà Vittorio e Matilde molto vicini e non potrà non notare la loro grande sintonia. Perderà completamente il controllo aggredendo Conti.

Matteo racconta tutta la verità su Mancino a Matteo

Maria incontrerà Mancino, che in ottica di un sottile avvertimento le chiederà di portare i suoi saluti a Matteo. La giovane Puglisi, ignara della reale situazione nella quale si trova Matteo, racconterà del suo incontro con Mancino.

A quel punto Matteo, ormai certo di non avere scampo, prenderà la decisione di svelare a Marcello come stanno le cose: è pieno di debiti e gli strozzini gli stanno con il fiato sul collo, pretendendo il denaro che gli hanno prestato.

Ecco perché è stato costretto a impegnare il prezioso orologio.

Marcello, di fronte alla confessione di Matteo, perderà la pazienza.

Maria pensa di trasferirsi in Australia

Pressata da Vito e anche dalla sua famiglia Maria dovrà prendere una decisione, e nonostante sappia della grande rinuncia alla quale dovrebbe sottostare, prenderà in considerazione per la prima volta la possibilità di lasciare Milano per trasferirsi in Australia.

Leonardo incontrerà Alfredo a Il Paradiso delle signore, ma tra i due non nascerà subito una simpatia. Irene si troverà in mezzo ai due fuochi e non sarà semplice per lei gestire le sue emozioni così contrastanti.

Marcello non farà che pensare alla confessione di Matteo, ma sbollita la rabbia cercherà di trovare una soluzione per fare in modo che gli strozzini non causino guai seri.