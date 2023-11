Tra le Serie TV Rai più attese nel 2024 c'è Don Matteo 14, prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Nella nuova stagione ci sarà l'arrivo di un personaggio chiave: Giulia, la sorellastra di Don Massimo. Trasferitasi in canonica, non potrà sottrarsi a ciò che è accaduto in passato e, sebbene con molta sofferenza, dovrà affrontare le ferite che l'hanno segnata. Un percorso che le farà riscoprire l'importanza dei legami famigliari e della fiducia.

Don Massimo e Giulia affrontano il loro doloroso passato

Anna e Marco hanno dato il loro addio nella scorsa stagione, ma i telespettatori impareranno a conoscere altri personaggi che arriveranno nelle nuove puntate.

Tra questi spicca quello di Giulia, la sorellastra di Don Massimo. Il loro è un passato difficile che li ha allontanati anche a causa di guai con la giustizia. Sarà inevitabile rivangare ciò che è successo e affrontarlo una volta per tutte, costruendo un legame basato sul perdono e sull'amore.

In città giungerà il Capitano Diego Martini, ma non solo per motivi lavorativi. Diego cerca di riconquistare Vittoria, la sua ex che lo ha lasciato a causa del suo carattere chiuso e delle sue ossessioni di cui si era stancata di sopportare. Decisa a voltare pagina, Guidi sta per sposare un altro uomo.

Il nuovo capitano non sa che ad attenderlo c'è il Maresciallo Cecchini, con una personalità completamente opposta alla sua: sarà proprio in questo bel gioco di differenze che nascerà una profonda amicizia.

Alla riscoperta della pazienza e dell'empatia

Anche se non sarà semplice gestire il rapporto con Cecchini, il nuovo Capitano imparerà a lasciarsi andare di più, stupendo piacevolmente anche l'ex moglie. Diego conoscerà anche Don Massimo, che ignora essere un ex Carabiniere pronto a sfidare il pericolo e a rompere spesso le regole alle quali lui, invece, è ligio al limite dell'ossessione.

Martini passerà molto tempo anche con Giulia, che lo guiderà alla scoperta dell'empatia, della delicatezza e della gentilezza, temi che accompagneranno le puntate della serie tv.

Terence Hill non compare nel cast

Nel cast ufficiale ci sono Nino Frassica, Gaia Messerklinger, Federica Sabatini, Eugenio Mastrandrea, Francesco Scali, Nathalie Guetta e Raoul Bova.

Terence Hill dunque non ci sarà, anche se non si esclude che possa fare qualche 'comparsata' in alcune puntate. La nuova stagione dovrebbe iniziare a marzo 2024, ma al momento non è specificata la data esatta della messa in onda nel palinsesto Rai.

Sempre nell'anno nuovo arriva anche Doc - nelle tue mani 3 che avrà invece inizio l'11 gennaio 2024 nella prima serata del giovedì di Rai 1, salvo cambi di palinsesto.