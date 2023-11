Nel corso della 17^ puntata del Grande Fratello, Angelica Baraldi ha ricevuto la visita inaspettata del fidanzato Riccardo. Terminata la diretta, Jill Cooper ha chiesto alla coinquilina come mai non lo abbia baciato visto che non lo vedeva da più di un mese: Angelica ha ammesso di avere avuto una strana reazione, ma che per il suo modo di vivere l'amore in quel momento non si sentiva di baciarlo.

Le parole di Angelica a Jill dopo la diretta

Jill Cooper si è complimentata con Angelica Baraldi per le bellissime parole dette dal fidanzato Riccardo, ma non ha potuto fare a meno di notare che fra i due non c'è stato alcun bacio durante l'incontro: "Se fosse venuto mio marito, altro che bacio".

A quel punto la 25enne ha detto di comprendere lo stupore di Jill, ma che secondo il suo modo di vivere l'amore è stata una reazione normale: "Non avevo bisogno di baciarlo in quel momento". Angelica ha rivelato che il suo fidanzato non pubblica neanche le foto insieme a lei, in quanto è molto riservato e ei stessa ha ammesso di non essere mai riuscita ad avere atteggiamenti affettuosi in pubblico. Inoltre ha precisato che la sua più grande dimostrazione d'amore è stata quando ha lasciato la propria città natale per andare a vivere a Roma, dove risiede il fidanzato. Infine Angelica Baraldi ha rivelato che una delle cose che più apprezza di Riccardo è proprio la timidezza.

Riccardo ha anche dato dei consigli preziosi alla 25enne.

In particolare le ha detto che sia lui che la famiglia sono fieri del percorso che sta facendo all'interno del reality show. Poi l'ha invitata a esporsi di più con i suoi compagni d'avventura, a mettere da parte le proprie paure e a lasciarsi andare.

Greta Rossetti commenta il mancato bacio tra Angelica e il fidanzato

Nel frattempo Greta Rossetti - ex del concorrente Mirko Brunetti - sui social ha criticato il mancato bacio tra Angelica e il fidanzato Riccardo.

In particolare secondo lei, Angelica e Riccardo non sarebbero una coppia a tutti gli effetti, altrimenti ci sarebbe stata più passione durante l'incontro.

Poi ha lanciato una stoccata alla coppia: "Com’è il detto? Si piglia chi si somiglia. Se stanno veramente insieme però, dato che non si sono dati neanche un bacio. Ma come ho detto, problemi loro".