Nelle prossime puntate di Un posto al sole (Upas) in programma dal 27 al 1 dicembre sui teleschermi di Rai 3, Damiano riceverà una brutta notizia sul lavoro. Clara, invece, vivrà un momento difficile a causa della decisione di Alberto Palladini di chiedere la custodia esclusiva di Federico.

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano viene sospeso dal suo incarico

Rosa confiderà a Giulia di aver sofferto moltissimo per la fine del suo matrimonio. La donna a questo punto deciderà di dare un taglio netto al passato. Rosa però dimostrerà di avere qualche problema economico.

Viola, invece, dovrà gestire un rapporto con il partner diverso da quello che si era immaginata.

Damiano dovrà scegliere tra la fedeltà per la divisa o l'amicizia con il suo vecchio amico Eduardo. L'uomo a questo punto farà un passo che rischierà di mettere a rischio la sua carriera facendo infuriare Eugenio. Damiano infatti verrà sospeso dal suo incarico, tanto che Viola crederà che il suo ex marito l'abbia fatto per gelosia nei suoi confronti.

Ida vuole trovare un'occupazione

Ida si metterà alla ricerca di un'occupazione per inviare dei soldi alla sua famiglia all'estero. La giovane infatti non vorrà pesare sulle finanze di Roberto e Marina. Michele, nel frattempo, si farà convincere da Filippo ad assumere Micaela per il suo nuovo lavoro in radio. La sorella di Manuela però non apparirà del tutto felice della proposta lavorativa dopo i numerosi provini falliti.

Per questo motivo, la giovane snobberà la proposta di Filippo. Serena a questo punto proverà a farle cambiare idea invitandola a fare un provino come aiuto conduttrice del programma. Alla fine, la sorella di Manuela dimostrerà a Filippo e Michele di non arrendersi, tanto da accettare l'incarico.

Clara è turbata dai problemi sorti con Alberto

Clara sarà molto turbata dai problemi sorti con Alberto per colpa di Eduardo. Niko a questo punto proverà a riappacificare i due personaggi per il bene del piccolo Federico. Palladini però dimostrerà di avere in testa un'altra conquista. Eduardo, invece, farà una richiesta a Clara capace di cambiare il corso della sua esistenza.

Purtroppo la donna sarà all'oscuro che Alberto sta tramando alle sue spalle per ottenere la custodia di Federico. Per questo motivo, Clara prenderà una difficile decisione dopo essere stata pressata dall'ex compagno mentre Eduardo si appresterà a lasciare Napoli.

Diego, invece, crederà di aver sedotto Ida se le cose non andassero per il verso giusto mentre sua madre Ornella avrà alcuni problemi sul lavoro. Per questo motivo, la moglie di Raffaele prenderà una decisione riguardo il suo futuro in ospedale.