A circa 48 ore dall'ingresso di Perla nella casa del GF Mirko ha già palesato i primi dubbi sulla sua attuale relazione. Confidandosi con Angelica il ragazzo ha ammesso che le sensazioni che ha provato con Greta nel villaggio di Temptation Island si sono assopite, così come la complicità che avevano all'inizio del rapporto. Molti fan sognano il ritorno di fiamma con Vatiero, soprattutto dopo aver sentito Brunetti ammettere che la ex non gli è indifferente.

Le dichiarazioni sulla fidanzata al GF

L'arrivo di Perla nella casa del GF ha messo in difficoltà Mirko.

Da un paio di giorni il ragazzo non fa altro che avvicinarsi timidamente all'ex fidanzata, arrivando a dire cose molto importanti sul loro rapporto ormai finito.

"Lei è donna, lo è sempre stata. Poi è la persona più leale che conosco", ha detto Brunetti l'altra sera tra le mura di Cinecittà.

Quando Ciro gli ha chiesto cosa prova nel vedere Vatiero tutti i giorni come ai tempi della loro convivenza, l'ex volto di Temptation Island ha ammesso: "Lei non mi è indifferente e non lo sarà neanche tra dieci anni".

"Il nostro era un matrimonio, mancava solo l'anello", ha aggiunto il concorrente prima di lasciarsi andare a riflessioni inaspettate sulla sua attuale compagna.

Le domande di Angelica al GF

Gli sfoghi di Mirko sono proseguiti e spesso è Angelica a raccoglierli all'interno della casa.

Il 18 novembre, ad esempio, il concorrente del GF ha detto cose inaspettate su come si è evoluta la sua storia con Greta dall'uscita da Temptation Island ad oggi.

"Nel programma abbiamo sentito una cosa forte, poi con il tempo le cose sono tornate indietro. Quello che abbiamo provato non rispecchia più quello che siamo", ha fatto sapere Brunetti davanti alle telecamere.

Nell'analizzare la profonda crisi che ha vissuto con Rossetti subito dopo l'estate, inoltre, l'imprenditore ha aggiunto: "Si è persa completamente la complicità che c'era all'inizio, anche nelle piccolezze e nella quotidianità".

"Il rapporto è crollato di botto e sono entrato in confusione", ha detto ancora Mirko chiacchierando con l'amica che sin dal principio ha fatto il tifo per Perla e non per Greta.

Secondo Angelica i dubbi di Mirko deriverebbero dai comportamenti un po' infantili che Greta ha avuto da quando è entrato nella casa.

Il ragazzo ha confermato e ha anche precisato che gli mancano molti tasselli in questa storia ma sono cose che capirà quando uscirà fuori.

"Lui dopo nemmeno due giorni ha già dubbi sulla relazione con Greta, come stiamo?", questo è uno dei tweet che riassumono il parere generale degli spettatori su una situazione che continua a tenere banco dentro e fuori le mura del GF.