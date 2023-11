A poche ore dall'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Mirko si è lasciato andare a delle inaspettate dichiarazioni su Greta: parlando con Angelica si è detto dubbioso del fatto che la giovane Rossetti sia la persona giusta per lui, dal momento che non gradisce alcuni suoi atteggiamenti. Inoltre Mirko ha confidato a Perla di essersi pentito di una sola cosa da quando è nella casa: il bacio passionale che ha dato a Greta in chiusura del loro ultimo faccia a faccia in televisione.

La confidenza sulla storia nata prima del GF

Ancora inconsapevole del fatto che Greta si è tolta dal "triangolo" chiudendo la loro storia sui social, Mirko ha detto cose molto forti sulla sua attuale compagna e su quello che prova per lei.

Sfogandosi con Angelica, ad esempio, l'inquilino ha detto: "I suoi atteggiamenti non mi piacciono, al mio fianco vorrei una persona matura quanto me".

Chiacchierando con Perla in salone, invece, il ragazzo ha confessato l'unico errore che pensa di aver fatto da quando è un concorrente del GF.

"Il bacio con lei? L'unica cosa che ho fatto controvoglia qui", ha detto Brunetti facendo riferimento alle effusioni che si è scambiato con Rossetti quando si sono confrontati qualche settimana fa fuori dalla porta rossa.

"Se non facevi quello stavi 100 passi avanti", ha commentato Vatiero senza mai fare il nome della "rivale" in amore.

Attesa per il nuovo appuntamento con il GF

Anche se Mirko si è detto pentito del bacio che ha dato a Greta davanti alle telecamere del GF, Perla non gli ha creduto e ha commentato: "Non si vedeva proprio, per niente".

Questa dichiarazione dell'imprenditore di Rieti ha fatto gioire i fan che sperano che torni a fare coppia con Vatiero, mentre ha fatto storcere il naso a quelli che si sono affezionati alla sua relazione con Rossetti.

Intanto la single di Temptation Island da giorni non si espone su quello che sta accadendo tra le mura di Cinecittà: dopo aver detto di non voler essere più associata ad altre persone e di essersi tolta dal triangolo che sta tenendo banco su siti e riviste da mesi, la giovane influencer non ha più parlato né di Mirko né del loro rapporto.

Il dietrofront

La sera del 26 novembre, inoltre, gli inquilini hanno fatto di nuovo il gioco della bottiglia e Mirko e Perla sono finiti al centro dell'attenzione per due motivi.

Quando gli è stato chiesto di fare il nome di un'ex fidanzata con la quale tornerebbe a fare coppia, il giovane ha risposto: "Perla, lei non è come le altre per me".

I due protagonisti di Temptation Island, inoltre, sono stati scelti da un compagno d'avventura per la "penitenza" che prevede che due componenti del gruppo dormano insieme per almeno una notte. Nonostante un iniziale imbarazzo intanto Brunetti e Vatiero hanno accettato di condividere il letto dopo la puntata del 27 novembre.