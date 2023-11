Nelle prossime puntate di Terra amara entrerà in scena il personaggio di Betul. La figlia di Sermin giungerà a sorpresa a Cukurova dopo aver divorziato dal ricco marito. Si capirà sin da subito che la ragazza nutrirà del risentimento verso Demir per quanto accaduto in passato con l'eredità del nonno.

Terra amara: Arriva Betul, la figlia di Sermin

Ben presto i telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta di Betul Arcan, interpretata all'attrice turca İlayda Çevik. La figlia di Sermin non è mai comparsa in video in queste prime tre stagioni.

La ragazza giungerà all'improvviso in città, dopo la fine del suo matrimonio con il ricchissimo Pierre. Sarà una sorpresa anche per la madre Sermin. Betul racconterà alla madre quanto accaduto al suo matrimonio e le dirà di aver riacquistato la villa accanto a quella di Demir. Con il soldi del divorzio ha ricomprato la casa che fu dei genitori.

Betul vuole vendicarsi di Demir

Demir e Zuleyha saranno felici dell’arrivo di Betul, soprattutto per il fatto che la ragazza avrà deciso di stabilirsi nella casa accanto alla loro. I coniugi Yaman crederanno che Betul sia buona d'animo proprio come il padre Sabahattin e di sfideranno ciecamente di lei. In realtà, con il passare delle puntate, si capirà che Betul nutrirà una sete di vendetta verso lo zio Demir.

Betul si mostrerà ben presto scaltra e calcolatrice e insieme a Sermin porterà avanti le indagini sul conto di Sevda. Sarà Sermin a scoprire per prima che Sevda in realtà si chiama Fatma Ozden e che è la madre di Umit. Una notizia che Sermin vorrà subito andare a rivelare a Demir. Sarà Betul a fermare la madre, consigliandole di mantenere il segreto ancora per un po' di tempo.

Lo scopo di Betul sarà quello di trarre vantaggio da questa scoperta per distruggere Demir.

Betul mette nei guai Demir

Betul deciderà di portare avanti il suo piano decidendo di avvicinarsi a Umit. Per fare questo userà uno stratagemma fingendo di sentirsi male proprio mentre sopraggiungerà il Primario. Una strategia che darà i suoi frutti visto, che avrà l'occasione di conoscere Umit e stringere amicizia con lei.

Betul arriverà a sostenere la dottoressa nel momento in cui Umit farà credere di aspettare un bambino da Demir. Inoltre, diffonderà le immagini del tradimento dello zio. Yaman dovrà stare molto attento, perché la nuova arrivata gli renderà la vita impossibile, scagliandosi successivamente anche contro Zuleyha.