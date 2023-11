Nelle prossime puntate di Terra Amara Müjgan morirà, lasciando Fikret nella disperazione più totale. Si sentirà in colpa per la sua morte, se solo avesse messo in primo piano il loro amore forse sarebbe ancora lì con lui. In ogni caso la vita andrà avanti: Fikret si innamorerà di Zeynep e insieme avranno una bambina a cui daranno il nome di Müjgan.

Müjgan prova a dimenticare Fikret trasferendosi a Istanbul

Tra Müjgan e Fikret potrebbe essere vero amore se solo lui mettesse da parte la sua vendetta contro Demir Yaman, ma non lo farà. Stanca del suo atteggiamento Müjgan deciderà di cambierà vita trasferendosi a Istanbul.

Lavorerà in una clinica privata, un impiego trovato da Lütfiye. Non potrà andare in città con il bambino senza però aver trovato prima una casa, così prenderà un aereo.

Il viaggio però finirà tragicamente, visto che l'aereo cadrà e tutti i passeggeri, compresi i membri dell'equipaggio, moriranno. Fikret rimarrà con un pugno di mosche in mano, anche perché finalmente aveva deciso di chiedere la mano a Müjgan, solo che non è riuscito a raggiungerla in aeroporto prima che partisse.

Fikret si innamora di Züleyha

Fikret si sentirà in colpa per la morte di Müjgan e prometterà a se stesso di prendersi cura per tutta la vita di Kerem Ali, visto che non ha nemmeno un padre. Farà proprio così anche quando Fekeli morirà per mano di Abdülkadir: si troverà da solo con la zia Lütfiye e insieme proveranno a mandare avanti quel che resta della loro famiglia.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, anche lì ci saranno alti e bassi. Fikret si innamorerà di nuovo, ma della persona sbagliata: perderà la testa per Züleyha.

Fikret convola a nozze con Zeynep e diventa padre

Fikret starà molto vicino a Züleyha soprattutto dopo la morte di Demir. Lui le dichiarerà i suoi sentimenti ma lei gli rifilerà un due di picche, anche perché ama Mehmet.

Per Fikret, prima della cotta per la cognata, ci sarà anche una breve liaison con Betül, che ovviamente non finirà bene.

Troverà la pace solamente quando incontrerà Zeynep, colei che diventerà sua moglie. I due convoleranno a nozze durante il finale di serie di Terra amara, puntata nella quale verrà raccontato il futuro della coppia.

I due cresceranno insieme Kerem Ali, ma avranno anche una bambina che Fikret sceglierà di chiamare Müjgan proprio in onore di quell'amore perduto tragicamente. I due bambini cresceranno come fratelli e da grandi saranno a capo dell'azienda di Fekeli. Fikret la lascerà nelle loro mani quando deciderà di andare in pensione. I due ragazzi lavoreranno sodo, al punto che la società diventerà una delle fabbriche tessili più importanti di tutta la Turchia.