Lunedì 13 novembre tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Questa settimana in nomination ci sono tre grandi protagonisti di questa edizione e, stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi, Ciro Petrone potrebbe essere il concorrente salvo dall'eliminazione.

Sondaggi Grande Fratello aggiornati al 12 novembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 9 novembre, al televoto sono finiti Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. Anche questa settimana la domanda è in positivo e chiede al pubblico da casa chi si vuole salvare.

Al momento, secondo i sondaggi aggiornati al 12 novembre, ad avere la meglio dovrebbe essere Ciro con una percentuale di preferenze pari al 35.77%. Al secondo posto dovrebbe esserci Giuseppe con il 34% di preferenze. Ultima e quindi a rischio eliminazione dovrebbe esserci Jill Cooper con il 29% di voti. Il concorrente meno votato sarà infatti eliminato e dovrà lasciare la casa del GF lunedì stesso. Non resta dunque che attendere la prossima puntata del reality di Mediaset per scoprire se i sondaggi avranno o meno ragione.

Scintille in casa

In casa, intanto, non mancano le scintille tra i vari inquilini. In particolar modo, nella serata di sabato 11 novembre, tra Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese sono volate delle parole abbastanza forti.

Varrese ha deciso infatti di affrontare nuovamente Garibaldi accusandolo di essere una persona disonesta e che trama alle sue spalle. Garibaldi ha risposto seccato dicendo di non aver mai parlato male di lui. Per tutta risposta Massimiliano ha continuato dicendo: “Ho saputo persino che ora non mi vuoi più neanche salutare, spiegami il perché”.

Giuseppe non ha risposto e ha deciso di interrompere la conversazione dicendo soltanto che da oggi in poi lui non ha più nessuna intenzione di discutere, ma vuole soltanto divertirsi e basta.

Ad essere delusa è anche Beatrice Luzzi la quale, nonostante la chiara delusione per l'atteggiamento di Giuseppe, ha ammesso di essere tanto arrabbiata anche con se stessa.

Dopo aver discusso con Anita, l’attrice ha dichiarato che è anche a causa della gieffina se il rapporto con Garibaldi si è spento. In un momento di sconforto Beatrice ha rivelato: “È facile dire di chiudere il discorso dopo che ha rovinato tutto. Io sono anche arrabbiata con me stessa e non solo con Giuseppe”. Massimiliano però, pur comprendendo il discorso dell’attrice, ha esordito dicendo: “Giuseppe deve ancora crescere e mi dispiace perché tu ti sei impegnata molto. Onestamente io non so se sarei stato in grado di dargli un’altra possibilità”. Per tutta risposta Luzzi ha concluso dicendo che in privato Garibaldi si è comportato diversamente e le ha fatto delle rivelazioni molto importanti.