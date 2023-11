Nel primo pomeriggio di oggi, al Grande Fratello si è tenuto un confronto tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Nel dettaglio, l'attore ha precisato di essersi avvicinato a Beatrice Luzzi solo per evitare ulteriori discussioni all'interno della casa di Cinecittà precisando di non avere alcuna intenzione di interferire nella loro conoscenza.

Il confronto

"Cos'è che ti infastidisce di me e Beatrice?" ha chiesto ad un certo punto Varrese a Garibaldi.

“Niente, se ci fosse stato qualcosa sarei venuto a dirtelo” ha replicato lui chiarendo come non abbia nulla contro il loro ritrovato feeling.

"Da quando è scattato questo riavvicinamento in modo naturale, io sono contento" ha contro replicato Varrese precisando dunque come non abbia intenzione di coltivare alcun particolare rapporto con la coinquilina.

"Se dovrà succedere qualcosa succederà in modo naturale ma non voglio forzare la mano - ha esclamato in risposta Garibaldi - Io adesso voglio concentrarmi sul mio percorso, se ci riavvicineremo voglio che accada in modo spontaneo" ha proseguito mostrando dunque di non aver del tutto chiuso la porta su un possibile riavvio del rapporto con la Luzzi.

Udendo le parole del coinquilino, Massimiliano Varrese ha tenuto a precisare ancora una volta di non voler in alcun modo mettersi in mezzo tra i due: "Io non voglio interferire nella vostra storia, adesso rasserenati".

Il reset tra Varrese e Luzzi

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno dunque deciso di archiviare i dissapori di un tempo. Da quando i due coinquilini hanno stipulato una sorta di patto per conoscersi meglio, all'interno della casa di Cinecittà non hanno più avuto battibecchi, al contrario, trascorrono parte della giornata a chiacchierare in tranquillità.

La "tregua" però non sembra essere vista di buon occhio da tutti: secondo alcuni concorrenti, si tratterebbe infatti solo di una "calma apparente".

Beatrice e Giuseppe: la situazione

Per quanto riguarda invece il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi la situazione è più complessa: l'attrice sarebbe disposta a perdonare il coinquilino dal punto di vista umano, ma non intende riallacciare la relazione con lui.

Durante la serata di Halloween, i due concorrenti si sono ritrovati a parlarne ma la Luzzi ha fatto notare a Garibaldi come abbia commesso troppe leggerezze perchè venga del tutto 'perdonato'.

Dal canto suo il 30enne ha più volte fatto mea culpa ribadendo però come anche la coinquilina sia incappata in alcuni comportamenti scorretti. Il dialogo ha sostanzialmente prodotto un nulla di fatto, nessuno si è spostato dalla propria posizione. Come evolveranno le cose?