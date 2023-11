Per venerdì 10 novembre le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 annunciano che Marcello sarà di ritorno dalla Svizzera e racconterà ai suoi amici cosa è successo con Adelaide. Nel frattempo, ci sarà grande gioia per il matrimonio di Ezio e Gloria che prima della cerimonia comunicheranno la loro decisione sulla Tessuti Colombo. Vito, invece, sarà ancora in preda ai dubbi sul suo futuro con Maria, mentre Fiorenza apprenderà che Flora vuole diventare presidentessa del Circolo. Infine, Vittorio non potrà fare a meno di ripensare a Matilde.

Armando e Salvatore ascolteranno Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di venerdì 10 novembre raccontano che Marcello sarà di ritorno dalla Svizzera. Nelle puntate precedenti Barbieri aveva confidato a Salvatore di sentire ancora intensamente la mancanza di Adelaide e per questo è partito per raggiungerla. Il giovane imprenditore tornerà a Milano in tempo per le nozze di Ezio e Gloria e racconterà a Salvatore e Armando cosa è successo a Ginevra. Le trame non rivelano se Marcello è riuscito a parlare con Adelaide, né cosa si sono detti. Nel frattempo, l'emozione per il grande giorno di Ezio e Gloria sarà sempre più palpabile.

Il grande giorno di Ezio e Gloria emozionerà tutti

La puntata di venerdì 10 novembre vedrà al centro dei riflettori i Colombo che si uniranno nuovamente in matrimonio.

Ezio e Gloria condivideranno con amici e parenti un giorno speciale per festeggiare il loro amore che per un lungo periodo non hanno potuto vivere a causa delle avversità del destino.

Dopo aver superato la sofferenza di stare lontani, Ezio e sua moglie saranno pronti a promettersi nuovamente amore. Prima di dare il via al ricevimento, però, i due comunicheranno la loro decisone sul futuro della Tessuti Colombo. Nel frattempo, Fiorenza apprenderà che Flora vuole diventare la nuova presidentessa del Circolo e la cosa non le farà affatto piacere.

Vito indeciso su dove andare a vivere con Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di venerdì 10 novembre rivelano che Vito non potrà fare a meno di pensare al suo futuro con Maria dopo il matrimonio. Lamantia si renderà conto che dopo le nozze uno dei due dovrà rinunciare alla sua vita, perché sarebbe impensabile vivere ancora così distanti l'uno dall'altra.

L'uomo valuterà la possibilità di trasferirsi a Milano se la sua futura moglie non volesse andare a vivere con lui in Australia. Quando i festeggiamenti per Ezio e Gloria saranno terminati, Vittorio si ritroverà immerso nei suoi pensieri. Conti ricorderà la sera in cui lui e Matilde hanno danzato insieme e la nostalgia prenderà il sopravvento.