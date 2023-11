Una nuova settimana de Il Paradiso delle signore 8 è pronta a stupire i telespettatori di Rai 1 e le anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre spiegano che Vito chiederà a Matteo di accompagnare Maria fuori città. La richiesta metterà in imbarazzo Portelli, ma non potrà rifiutarsi, mentre la signorina Puglisi verrà a sapere che Matteo è innamorato di lei. Nel frattempo, Agata dovrà affrontare la sua famiglia per decidere se iscriversi o meno alla scuola di disegno, mentre Irene parteciperà al concorso per la migliore commessa. Tra Tancredi e Matilde la rottura sembrerà definitiva e per la signora Frigerio ci sarà l'ennesima delusione da Vittorio.

La donna, infatti, scoprirà che lui sapeva del coinvolgimento del marito nell'incendio.

Irene decisa a vincere il concorso che eleggerà la migliore commessa

Non sarà una settimana semplice per Maria Puglisi che farà di tutto per concentrarsi sulla sua storia e sul suo futuro con Vito, ma il destino sembrerà remare contro la serenità di questa coppia. Lamantia, infatti, chiederà ancora una volta l'aiuto di Matteo e questa volta lo metterà in seria difficoltà. Vito, infatti, dirà a Matteo di accompagnare Maria fuori città al posto suo. Portelli penserà di rifiutarsi ma non potrà, mentre la signorina Puglisi verrà a sapere da qualcuno i veri sentimenti di Matteo nei suoi confronti. Ci saranno novità anche per Irene che parteciperà al concorso come migliore commessa e si impegnerà al massimo per vincerlo.

La ragazza potrà contare sul sostegno di Alfredo e le Veneri che faranno il tifo per lei, anche quando inizierà a scoraggiarsi. Irene, inoltre, scoprirà che nella commissione c'è Leonardo.

A casa Puglisi si discuterà a causa del futuro artistico di Agata

La famiglia Puglisi sarà contraria all'iniziativa di Agata che vorrebbe iscriversi a una scuola di disegno.

La sorella di Maria parlerà con Roberto della decisione presa in merito al suo futuro nell'arte, senza interpellare i genitori. Landi, sapendo della contrarietà di Ciro, deciderà di andare lui stesso a parlare con il capofamiglia per trovare una soluzione. Per Agata saranno giorni complicati perché la ragazza sarà combattuta sul da farsi: da un lato vorrebbe seguire la sua strada, ma dall'altro, sentendo i suoi genitori discutere, vorrebbe tirarsi indietro.

Le cose sembreranno arrivare ad una conclusione quando Ciro vedrà i lavori di sua figlia e sarà commosso dal suo talento.

Rottura definitiva tra Tancredi e Matilde, delusione da parte di Vittorio

I riflettori saranno puntati anche su Tancredi che dopo essere stato investito vedrà sfumare la possibilità di essere operato alla gamba. Il marito di Matilde penserà di lasciare l'ospedale senza il consenso dei medici, mentre sua moglie gli dirà che ha maturato una decisione sul loro rapporto e non cambierà idea. Tancredi pregherà Matilde di dargli un'altra possibilità, ma lei non vorrà saperne e lascerà la villa. Di Sant'Erasmo sarà certo che sua moglie sia andata a stare da Vittorio e non esiterà da andare a cercarla da lui.

Quando Matilde finalmente tornerà alla villa non avrà buone notizie per suo marito, ma arriveranno cattive notizie anche per lei. La signora Frigerio, infatti, scoprirà che Vittorio era a conoscenza del coinvolgimento di Tancredi nell'incendio al mobilificio. Per lei sarà l'ennesima delusione da digerire.