Domenica 12 novembre sarà trasmessa in tv l'ottava puntata di Amici, registrata giovedì scorso. Le anticipazioni fanno sapere che il ballerino Simone non era in studio e nessuno ha spiegato il perché: i fan sono preoccupati perché il titolare aveva la maglia sospesa. Vari ospiti si sono alternati sul palco durante le ultime riprese: l'attrice Maria Esposito e il vincitore Mattia Zenzola hanno fatto la promozione al musical sulla serie "Mare Fuori", in teatro da metà dicembre.

I verdetti dei giudici

Allo speciale di Amici che andrà in onda il 12 novembre non hanno partecipato tutti gli allievi della classe: le anticipazioni fanno sapere che Simone Galluzzo non era in studio e né Emanuel Lo (il suo tutor) né Maria De Filippi hanno spiegato al pubblico il perché di questa assenza.

Il ballerino ha la maglia sospesa da circa una settimana perché il suo professore non è più convinto di volerlo in squadra dopo una serie di ultimi posti nelle gare. Il futuro del ragazzo, però, rimarrà incerto anche domenica visto il suo "forfait" nell'ultima registrazione.

Restando nella categoria danza, Rossella Brescia ha messo sul suo podio personale: Dustin, Kumo e Marisol, i migliori secondo la giurata dell'ottava puntata.

Il titolare di hip-hop ha anche vinto una borsa di studio a Madrid, un premio messo in palio dalla produzione per la gara "la mia storia, la mia coreografia".

Il ritorno di Mattia come ospite

Alla puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica 12 novembre, inoltre, hanno partecipato tantissimi ospiti.

L'ex allieva Giordana Angi ha giudicato la "gara sulla scrittura" (vinta da Petit e con in palio un punto in più per tutta la sua squadra) e poi ha cantato il suo nuovo singolo.

Rkomi e Irama sono tornati (sono già stati giudici della gara cover) per promuovere il loro brano "Hollywood" e il tour nei palazzetti che partirà a breve.

Un altro grande ritorno è stato quello di Mattia Zenzola: il vincitore della scorsa edizione del talent-show è riapparso agli Elios per invitare il pubblico a teatro. Il latinista fa parte del cast di "Mare Fuori- Il musical", uno show che debutterà a metà dicembre e che racconterà la storia dei personaggi più amati della serie Rai.

Maria De Filippi ha ospitato anche Maria Esposito, l'attrice che interpreta Rosa Ricci, Giulia Molino e Andrea Sannino, tutti protagonisti dello spettacolo diretto da Alessandro Siani.

Sfida in arrivo per Matthew ad Amici

Tommaso Paradiso ha giudicato la gara cover dell'ottava puntata di Amici: i voti che ha dato il cantautore hanno generato una classifica determinante per i ragazzi della classe. Primo posto e una promessa di collaborare in futuro per Lil Jolie: il podio è stato completato da Holden e da Petit.

La produzione aveva stabilito in precedenza che il cantante che sarebbe arrivato ultimo in questa competizione avrebbe indossato la maglia rossa della sfida: stavolta è toccato a Matthew, da qualche settimana in vista più per la sua storia d'amore con Mew che per le sue performance sul palco.

Rudy Zerbi ha invitato il suo allievo a riflettere su tutto quello che è successo nell'ultimo periodo e a non dare per scontato il fatto che nella prossima puntata batterà il suo avversario e si riconfermerà tra i titolari.

Non sono mancate neppure in questo speciale le frecciatine tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro su Nicholas: Alessandra ha dato 1 al ballerino e all'assolo nel quale le è sembrato una "vespa pazza", ma il prof di latinoamericano l'ha subito difeso ricordando che in settimana ha vinto una borsa di studio con un'importante compagnia di danza americana.