Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 1 dicembre su Rai1 alle ore 16 Irene scoprirà che Leonardo Crespi fa parte della commissione del concorso per la miglior commessa di Milano. Intanto, Ciro dovrà prendere una decisione sul futuro di sua figlia Agata. Nel frattempo, Matilde tornerà a villa Guarnieri e durante un confronto con Tancredi scoprirà che Vittorio sapeva già del coinvolgimento di Tancredi nell'incendio del mobilificio. Infine, la signora Frigerio si sentirà tradita anche da Conti.

Irene sfila come miglior commessa

Il giorno designato per il concorso che decreterà la migliore commessa di Milano è finalmente giunto, e Irene farà una scoperta che cambierà le carte in tavola: Leonardo Crespi è membro della commissione incaricata di conferire il prestigioso premio. Questa novità non farà altro che mettere in agitazione la giovane che, però, potrà contare sul supporto del suo fidanzato Alfredo e delle sue amiche veneri. Nel frattempo, Ciro e Concetta si lasceranno commuovere dal talento straordinario della loro figlia Agata e, toccati nel profondo, prenderanno una decisione cruciale per il futuro della giovane.

Matilde torna a villa Guarnieri, ma non perdona Tancredi

Parallelamente, Matilde farà il suo atteso ritorno a villa Guarnieri, ma le notizie che porterà con sé non saranno incoraggianti per Tancredi.

Infatti, la donna non vorrà saperne di perdonare suo marito, nonostante le continue suppliche dell'uomo. Tuttavia, il destino sembrerà non risparmiare ulteriori colpi, poiché Matilde, in un confronto con Tancredi, scoprirà con sgomento che Vittorio era già a conoscenza da tempo del suo coinvolgimento nell'incendio che ha raso al suolo il mobilificio di famiglia.

Per Matilde, questa rivelazione rappresenterà un ennesimo boccone amaro e si sentirà profondamente tradita da Vittorio.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente de il Paradiso delle Signore in onda giovedì 30 novembre Irene non è più sicura della sua vittoria al concorso come miglior commessa del capoluogo lombardo.

Nel frattempo, Armando fa una sorprendente scoperta: Matteo nutre sentimenti per la giovane sarta del Paradiso, Maria Puglisi. Invece, Agata, udendo una discussione tra i suoi genitori che la coinvolge direttamente, si sente spinta a prendere una decisione in merito al corso di disegno che sta frequentando. Per questo motivo, Roberto intercede per lei. Parallelamente, Matilde ancora non fa ritorno in villa, così Tancredi decide di recarsi da Vittorio per cercare di scoprire se sia lui a ospitarla.