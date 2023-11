Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 2 novembre su Rai1, Matilde deciderà di stabilire un rapporto strettamente professionale con Vittorio. Nel frattempo, Umberto elaborerà un piano complesso per aiutare Tancredi a ostacolare la Tessuti Colombo e i loro rivali, Ezio e Vittorio. Invece, Botteri scoprirà che Concetta è stata assunta come sarta al Paradiso senza essere stato consultato. Infine, Matteo deciderà di lasciare la casa di Maria, ma un evento inaspettato cambierà i piani.

Matilde prende una decisione sul rapporto con Vittorio: sarà solo relazione professionale

Dopo un lungo e meditato processo di riflessione sulle dinamiche che caratterizzano il loro legame, Matilde giungerà alla conclusione che è cruciale stabilire dei confini chiari e delineare un accordo che escluda qualsiasi coinvolgimento emotivo con Vittorio. In tal modo, il loro rapporto si trasformerà in una relazione esclusivamente professionale, una scelta ponderata da Matilde che riterrà necessaria. Nel frattempo, Botteri farà una scoperta sconvolgente che lo agiterà profondamente: apprenderà che Concetta è stata ufficialmente assunta come sarta presso il Paradiso da Vittorio e Roberto, un fatto che colpirà lo stilista inaspettatamente.

Questa notizia lo lascerà amareggiato e offeso per il fatto di non essere stato coinvolto nella decisione e questo risentimento lo spingerà a meditare su come mettere in difficoltà Concetta per farle comprendere le conseguenze delle sue azioni.

Umberto vuole ostacolare Ezio e Vittorio nel Paradiso

Umberto si troverà in procinto di elaborare un piano di grande complessità che intenderà sottoporre all'attenzione di Tancredi.

Questo piano è stato concepito con l'obiettivo principale di mettere in serio pericolo le operazioni della Tessuti Colombo, il principale concorrente di Tancredi. Al contempo, l'intento sarà quello di gettare una serie di ostacoli insormontabili sulla strada dei loro acerrimi rivali, Ezio e Vittorio. Parallelamente, Matilde sarà impegnata a prendere una decisione di fondamentale importanza che avrà ripercussioni profonde sul suo rapporto con Vittorio.

Matteo lascia l'abitazione di Maria ne il Paradiso delle Signore

Infine, Matteo si troverà di fronte a una difficile decisione per salvaguardare il benessere della stilista Maria. Infatti, il giovane sentirà il bisogno di abbandonare la dimora che ha condiviso con la signorina Puglisi, poiché la sua presenza potrebbe mettere la ragazza in una posizione scomoda con le proprie amiche e la famiglia. Tuttavia, proprio quando Matteo sarà pronto ad attraversare la soglia della porta di casa, accadrà qualcosa di inaspettato e straordinario.