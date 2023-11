Nella puntata Il Paradiso delle Signore del 5 dicembre Vito pianifica le nozze con Maria, meditando di farle la proposta in grande stile e coinvolgendo l'intero staff del grande magazzino. Matteo non sa che presto la ragazza della quale si sta innamorando sarà per sempre irraggiungibile.

Nel frattempo Tancredi non molla la presa con Matilde, volendo a tutti i costi riconquistarla e fare in modo che gli dia l'ennesima possibilità di rimediare ai suoi errori. In questa complicata faccenda entrerà in gioco anche Umberto.

Il Paradiso delle signore, Vito e Maria: la proposta di nozze

Vito, da quando è tornato dall'Australia, è convinto più che mai di passare il resto della sua vita con Maria. Non sa però che la sua fidanzata non è così sicura dei suoi sentimenti da quando ha incontrato Matteo. Lo stesso vale per Portelli, che non fa che pensare alla giovane Puglisi restando comunque in disparte.

La proposta di nozze che Vito farà a Maria dovrà essere molto speciale e ricordata da tutti i loro cari. Vito pensa a come pianificare il tutto e ha una trovata: coinvolgere l'intero staff del Paradiso delle signore, il luogo nel quale la sua fidanzata e futura moglie si è realizzata sul lavoro e ha stretto forti legami.

Tancredi gioca le sue ultime carte con Matilde

Dopo aver scoperto le bugie di Tancredi, Matilde ha lasciato la Villa e non ha perdonato il marito, nonostante le sue suppliche e la promessa di non commettere più errori.

Umberto, vedendo Tancredi soffrire terribilmente per aver perso la moglie, prova a convincere Flora a mediare e a far ragionare Matilde.

Questa volta la giovane Ravasi non abbasserà la testa e starà dalla parte dell'amica, negando l'appoggio a Tancredi che solo e disperato prova a giocare le sue ultime carte.

Marcello incontra una ragazza misteriosa

Agata vuole andare a fondo della questione ed è decisa a sapere le reali motivazioni per le quali la sua famiglia era contraria a farle frequentare il corso di disegno, il suo grande sogno.

Chiede così delucidazioni a Concetta, mettendola in una situazione piuttosto scomoda.

Intanto Marcello, per puro caso, si scontra con una misteriosa ragazza con la quale ha un piccolo battibecco. Il loro incontro non sarà casuale, anche perché successivamente Salvo capirà di chi si tratta realmente.

Le anticipazioni della soap vedranno poi Irene sorpresa dalla proposta di lavoro da parte di Flora e fantastica su ciò che potrebbe comportare per la sua carriera. Tancredi non si farà abbattere dal fatto che Flora gli negherà l'aiuto per riconquistare la moglie, ma non sa che molto presto Matilde prenderà una decisione inaspettata.