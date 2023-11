La morte di Sevda dovrebbe rimanere un segreto tra Demir e Ümit, invece nelle prossime puntate della terza stagione di Terra Amara lui si troverà costretto a rivelare la verità a Züleyha. Questo perché Ümit l'ha messo sotto ricatto: se non le permetterà di vivere a Villa Yaman, andrà alla polizia e lo denuncerà per aver ucciso la madre.

Ümit uccide Sevda, Demir seppellisce il corpo di nascosto

Ümit ucciderà Sevda, ma quest'ultima prima di morire chiederà a Demir un ultimo desiderio: non permettere che la figlia finisca in carcere per l'omicidio commesso.

Sarà così che Demir dirà a Ümit di fuggire via, sarà lui a occuparsi di seppellire di nascosto Sevda.

Per Demir, dopo quella vicenda, sarà complicato rientrare a casa. Dovrà fingere che non sia successo nulla e in più dovrà pensare ad un nascondiglio sicuro per seppellire il corpo di Sevda. Züleyha iniziare a sospettare qualcosa quando vedrà del sangue sotto la macchina di Demir, ma lui proverà a dissuaderla dicendole che ha investito un animale. A ogni modo Demir seppellirà Sevda e lo farà tra le lacrime. Penserà che i suoi problemi siano finiti qui, invece molto presto a Villa Yaman arriverà Ümit.

Il ricatto di Ümit

Ümit farà marcia indietro e non scapperà da Çukurova, anzi si fionderà a Villa Yaman e chiederà a Demir di poter vivere con lui.

Ovviamente non sarà d'accordo, allora la ragazza passerà alle minacce: se non le permetterà di vivere nella tenuta andrà dalla polizia e lo denuncerà per essere l'assassino di Sevda.

Demir si troverà con le spalle al muro e non potrà che sottostare al ricatto di Ümit. Quando Züleyha verrà a conoscenza della presenza della nuova abitante nella villa darà di matto.

Non sopporterà questo atteggiamento servile di Demir: non solo l'ha tradita con Ümit e l'ha messa pure incinta, ora le porta pure l'ex amante a casa. Stanca di tutto Züleyha sarà pronta a fare le valigie, ma Demir proverà a fermarla.

Demir rivela alla moglie che Ümit ha ucciso Sevda

Per Demir l'unico modo per provare a fermare la moglie sarà confessarle la verità su ciò che è accaduto.

"Sevda è morta, è stata Ümit a ucciderla", dirà Demir tra le lacrime e Züleyha non riuscirà a crederci. Le racconterà ciò che è successo per filo e per segno, fino al fatto che Sevda gli ha fatto da scudo mentre Ümit ha provato a ucciderlo con colpo di pistola.

Le racconterà di aver seppellito Sevda di nascosto per far evitare il carcere alla dottoressa, come gli ha chiesto di fare la donna prima di morire, ma ora Ümit è tornata e lo ricatta di farlo finire in carcere se non obbedirà ai suoi ordini. Züleyha vedrà davanti a sé l'ennesimo ostacolo insormontabile da superare, ma per amore del marito sarà disposta a combattere anche questa battaglia.