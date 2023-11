La famiglia Puglisi si riunirà per discutere del futuro di Maria: sarà in Australia o in Italia? La futura sposa di Vito rifletterà molto sulla proposta del suo fidanzato che penserà ad un'alternativa per restare a Milano.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 prosegue su Rai 1 e le anticipazioni annunciano una puntata movimentata per martedì 14 novembre.

Lamantia cercherà un'attività da rilevare in modo da evitare il trasferimento a Maria. Nel frattempo Marcello continuerà a sospettare che Matteo nasconda qualcosa perché noterà l'assenza del suo orologio.

Leonardo, invece, si recherà da Vittorio e Irene farà di tutto per evitare di incontrarlo, mentre Flora sentirà Umberto parlare di Fiorenza con Tancredi.

Vito cercherà una soluzione per evitare l'Australia

Per Maria saranno giorni complicati. Dopo l'arrivo di Vito, la ragazza dovrà prendere una decisione sulla sua proposta e non sarà affatto facile. La signorina Puglisi potrebbe trasferirsi in Australia, ma Lamantia vorrebbe alleggerirla di questo difficile cambiamento restando a Milano con lei. Per questo motivo, Vito si metterà alla ricerca di un'attività da rilevare per avere la possibilità di vivere il suo futuro con Maria in Italia. La famiglia Puglisi dimostrerà ancora una volta che essere uniti è sempre il modo migliore per risolvere i problemi.

Ciro, Concetta, Agata e Maria si riuniranno attorno a un tavolo per parlare del futuro della giovane sposa.

Marcello sospetterà di Matteo

Marcello oltre a notare lo strano atteggiamento di suo fratello, si accorgerà che non ha più al polso l'orologio che gli aveva regalato la contessa. Barbieri avrà la certezza che Matteo gli sta nascondendo qualcosa e sarà sempre più determinato a capire di che si tratta.

Marcello vorrebbe fare di tutto per impedire a suo fratello di finire nei guai, ma soprattutto per proteggerlo dopo gli ultimi episodi che lo hanno visto vittima di una rapina e di un'aggressione.

Leonardo parla con Vittorio

Leonardo Crespi arriverà al grande magazzino per parlare con Vittorio Conti. Irene lo noterà subito, ma farà di tutto per evitare di incontrarlo, anche se non si conosce ancora il motivo di questa reazione.

La ragazza potrebbe voler restare lontana dalla tentazione di qualcuno che trova affascinante o semplicemente potrebbe vergognarsi di lavorare come commessa. Nel frattempo Tancredi e Umberto discuteranno di Fiorenza Gramini e la loro conversazione sarà ascoltata in parte da Flora.