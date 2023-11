Nelle puntate de La Promessa in onda da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre, Manuel, dopo avere baciato Jimena, continuerà a pensare a Jana. Il ragazzo allora chiederà a Martina se prima di perdere la memoria era innamorato di Los Infantes. Inoltre si scoprirà che il Barone ha lasciato una parte dei suoi beni a Eliza De Grazamela, mentre Petra rivelerà a tutti che Pia è incinta.

Manuel prova a capire cosa è successo durante il periodo del suo ricovero

Nella puntata in onda lunedì 27 novembre, Manuel chiederà dove siano finiti i suoi libri dell'aviazione.

Romulo proverà a fargli capire cosa è accaduto e che non è stata colpa sua, ma che sono stati altri ad ordinargli di gettarli. Il marchesino allora si riprometterà di ricostruire gli eventi nel periodo in cui è stato male dopo l'incidente. Intanto Candela e Teresa dialogheranno in merito alla decisione di Villamil di andare via dalla tenuta, per tornare a lavorare presso i suoi precedenti padroni.

Nell'episodio che sarà trasmesso martedì 28 novembre, giungerà il momento tanto atteso dell'apertura del testamento del Barone. Con grande sorpresa da parte di tutti, si apprenderà che una parte dell patrimonio del nobile è stato dato in eredità a Eliza De Grazalema. Quest'ultima risulterà estranea a Cruz, Don Alonso e Lorenzo ed i tre saranno desiderosi di capire chi realmente sia questa donna.

Don Alonso chiede a Romulo notizie in merito ad Eliza De Grazamela

Secondo le anticipazioni di mercoledì 29 novembre, tra Candela e Simona la situazione non sarà mutata. Le due donne continueranno a non parlarsi. Catalina vorrà capire i motivi alla base di questi attriti, ma Simona non avrà alcuna voglia di raccontarglielo. Intanto Mauro noterà Lope intento ad odorare uno scialle di Maria.

Il cameriere comprenderà così che il cuoco prova dei sentimenti per la ragazza e glielo domanderà.

Nella puntata di giovedì 30 novembre Don Alonso vorrà sapere chi è realmente Eliza De Grazamela e inviterà Romulo a fornirgli delle informazioni se ne è in possesso. Nel frattempo Manuel sarà disorientato, in quanto continuerà a pensare a Jana.

Questi suoi dubbi troveranno conferma nel momento in cui bacerà Jimena, ma in realtà penserà a Jana. Il giovane marchese allora andrà da Martina per capire se prima di perdere la memoria fosse innamorato di Jimena oppure no.

Il Barone ha assegnato alla famiglia di Don Alonso il palazzo di Cadine

In base agli spoiler di venerdì 1 dicembre, Don Alonso confesserà a Catalina i suoi timori riguardo la delicata situazione patrimoniale della famiglia. Infatti i soldi di Jimena a mala pena serviranno per saldare i debiti, ma a molte altre spese non si potrà far fronte a causa delle decisioni assunte dal Barone. Quest'ultimo nel testamento ha assegnato loro solo il palazzo di Cadine. Infine Petra confesserà a tutti che Pia ha raccontato numerose bugie e che lei è in attesa di un bambino.