Durante i nuovi episodi de La Promessa, in onda in streaming su Mediaset Infinity dal 20 al 24 novembre 2023, Candela, dopo essere ritornata, deciderà di troncare ogni rapporto con Simona.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione dei domestici di coprire l'assenza di Candela, sui tentativi fatti da Lorenzo per mettere discordia fra Curro e Cruz, sullo scontro fra Jimena e Catalina, sulle scuse di Alonso a Martina, sulla dichiarazione d'amore di Manuel a Jana e sulla volontà di Teresa di andarsene.

Jimena si scontra con Catalina

Lope e Simona racconteranno a Pia che Candela si è allontanata per qualche giorno dalla Promessa, lasciando vacante il suo posto di lavoro. Per questo motivo chiederanno alla cameriera di aiutarli a eseguire le mansioni dell'amica in modo da poter coprire la sua assenza di fronte a Don Gregorio e Petra. Alla fine sarà Teresa a sostituire in maniera provvisoria Candela. Lorenzo tenterà in tutti i modi di mettere Cruz in cattiva luce agli occhi di Curro. Più tardi, il giovane sarà impegnato insieme a Martina nell'organizzazione di un picnic per trascorrere un pomeriggio in armonia.

Jimena si scontrerà con Catalina, rimproverandola e accusandola di aver ricostruito l'aereo di Manuel senza il suo consenso.

In particolar modo la giovane ricorderà alla cognata che la Marchesa gli aveva espressamente chiesto di non ricordare a Manuel la sua passione per il volo. Alla fine, Jimena minaccerà di raccontare tutto a Cruz, giurando di voler fare in modo che il marito smetta di volare una volta per tutte. Dopo di che la giovane si recherà da Jana e le ordinerà di andare a lavorare per qualche giorno dai duchi perché aspettano molti invitati e hanno bisogno di personale.

Manuel lo verrà a sapere e dichiarerà i suoi sentimenti a Jana prima che quest'ultima parta per la casa Dei Los Infantes.

Candela racconta la verità a Don Gregorio

Catalina consegnerà a Lope il ricavato della vendita delle confetture, informandolo di voler aumentare la produzione per guadagnare di più. Alonso chiederà scusa a Martina per averle risposto in malo modo il giorno prima.

Petra informerà Teresa della possibilità che ci sia molto presto un nuovo posto di lavoro come cameriera personale. Candela ritornerà a La Promessa dopo due giorni di assenza e dirà a Simona di non voler avere più nessun rapporto con lei. Dopo di che si recherà da Don Gregorio e gli confesserà di essersi allontanata perché stava male e i suoi compagni l'hanno coperta. Lorenzo intimerà a Catalina di farsi da parte perché non la ritiene capace di gestire le finanze della tenuta. Manuel chiederà a Romulo dove siano i suoi libri sull'aviazione. Non sapendo cosa rispondere, il maggiordomo gli farà notare che lui non li avrebbe mai gettati di sua spontanea volontà. Candela sorprenderà Teresa mentre sta scrivendo una missiva. A quel punto, la giovane non potrà far altro che ammettere di voler chiedere ai suoi vecchi padroni di assumerla nuovamente.