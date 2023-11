Arriveranno le nuove puntate de La Promessa e come annunciano le anticipazioni provenienti dalla Spagna Doña Pia sarà protagonista dando alla luce il suo bambino, ma il neonato verrà rapito a poche ore dal parto. Si scoprirà che il bambino è stato portato in un convento, e Jana, Manuel e Abel si daranno da fare per recuperarlo e ci riusciranno. Presto emergerà che Petra e Feliciano sono responsabili di tutti in accordo con Cruz.

Pia mette al mondo suo figlio con un parto complicato

Doña Pia darà alla luce suo figlio con un parto molto difficile in cui perderà conoscenza e avrà una forte emorragia.

Ad assisterla ci saranno Jana e Abel, che si accerteranno delle buoni condizioni del neonato. La governante, invece, non starà affatto bene e sarà estremamente debole. Abel si occuperà anche della governante, ma questo non piacerà a Cruz che lo aveva assunto per prendersi cura di Jimena e glielo farà notare. La marchesa sarà piuttosto seccata dalla situazione e dalle attenzioni che tutti avranno per Doña Pia. Jana chiederà a Manuel di andare in aereo a cercare dei farmaci che potrebbero salvare la vita della governante e lui non si tirerà indietro. Grazie al marchesino Doña Pia inizierà a migliorare lentamente.

Pia in gravi condizioni, Manuel le salva la vita

I problemi, però, non finiranno qui perché nel cuore della notte il bambino di Doña Pia sparirà nel nulla.

Chi potrebbe averlo rapito? La servitù sarà molto tesa e non saprà cosa dire alla governante quando starà meglio e chiederà di vedere suo figlio. Anche Pia inizierà a sospettare che qualcosa non vada, perché Jana sarà molto strana quando le chiederà del neonato. Dopo giorni di disperata ricerca Feliciano confiderà a Teresa che il figlio di Pia si trova in un convento lì vicino.

La madre del bambino sarà sempre più insistente con le sue domande, tanto che Jana sarà costretta ad ammettere che è stato rapito. Pia si agiterà, ma sarà ancora troppo debole per riuscire a chiamare le guardie e perderà i sensi. Jana, Abel e Manuel metteranno in atto un piano per portare via il neonato dal convento e ci riusciranno.

Il piano del rapimento del bambino non va a buon fine e Cruz è furiosa

Pia sarà felice di abbracciare il suo bambino per la prima volta e anche la sua salute migliorerà rapidamente. Nel frattempo Feliciano andrà a dire a Petra che il bambino non è più in convento, lasciando trasparire la complicità tra lui e la donna in questa faccenda. Petra sarà terrorizzata all'idea che Cruz venga a sapere del fallimento del piano, ignorando che la marchesa sappia già tutto e presto dovrà fare i conti con lei.