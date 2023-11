Nelle nuove puntate della soap Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 lunedì 27 e martedì 28 novembre Mujgan prenderà la decisione di fuggire da Cukurova con Fikret, ma mentre si troverà in un albergo apprenderà del ferimento della sua collega Umit. In seguito Umit in ospedale si risveglierà dal coma e accuserà ingiustamente Demir per l'aggressione. Così Yaman verrà arrestato sotto gli occhi increduli di Züleyha, che farà il possibile per farlo uscire dal carcere con l'aiuto dell'investigatore Sadi. Infine Sevda sarà respinta dalla figlia Umit quando affermerà di essere convinta dell'innocenza di Demir.

Mujgan scopre che la collega Umit è in coma

Nella puntata di lunedì 27 novembre Mujgan deciderà di accettare la fuga insieme a Fikret da Cukurova. Mentre i due si troveranno in albergo, in un momento in cui Fikret si allontanerà da lei, Mujgan leggerà un giornale scoprendo così che cosa è successo a Umit, finita in coma dopo essere caduta dalle scale.

A questo punto la dottoressa Hekimoglu, ancora incredula, si affretterà a contattare Bahtiyar, cercando una conferma di quanto accaduto alla collega. In questa circostanza Bahtiyar confesserà a Mujgan che Fekeli sta iniziando a nutrire sospetti riguardo a Fikret, temendo che il giovane possa essere coinvolto nell'incidente di Umit.

Demir viene arrestato per tentato omicidio, la moglie vuole aiutarlo a uscire di carcere

Nella puntata di martedì 28 novembre Umit in ospedale gradualmente riprenderà coscienza. Nonostante il persistente dolore fisico e lo shock emotivo, la giovane troverà la forza necessaria per raccontare la propria versione su quanto le è accaduto.

Senza esitazioni la dottoressa Kahraman - mentendo - rivelerà al procuratore che è stato proprio Demir Yaman a farla cadere dalle scale.

Sotto lo sguardo incredulo e disperato di Züleyha, pertanto Demir verrà dunque condotto in prigione dai gendarmi. Ad ogni modo la signora Yaman rifiuterà di arrendersi e cercherà un modo per far scagionare suo marito.

A questo punto, Zuleyha organizzerà un incontro con Sadi, l'investigatore privato che l'aveva precedentemente già aiutata con il caso di Hunkar.

Nel frattempo, in ospedale, anche Sevda farà visita alla figlia Umit sotto gli occhi di Sermin e Fusun. Tuttavia la giovane Kahraman respingerà la visita della madre quando quest'ultima confesserà di credere nell'innocenza di Demir.