La soap opera di origini turche My home my destiny continua ad andare in onda su Mediaset Infinity e negli episodi dal 13 al 17 novembre 2023 Mehdi Karaca farà nuovamente i conti con la giustizia, infatti tornerà in prigione con l’accusa di aver aggredito e accoltellato un altro detenuto.

Episodi My home my destiny al 17/11: Nermin apprende che suo marito Ekrem è stato incriminato

Dagli spoiler sulle puntate della telenovela in programmazione dal 13 al 17 novembre si evince che Benal (İncinur Daşdemir), Nuh (Fatih Koyunoğlu), Kibrit (Helin Kandemir) e Cemile (Elif Sönmez) si recheranno in carcere per il rilascio di Mehdi (Ibrahim Celikkol), ma mentre lo aspetteranno fuori dal penitenziario succederà qualcosa di inaspettato.

Intanto Nermin (Senan Kara) apprenderà dall’avvocato Baris (Engin Öztürk) che le verrà restituito il denaro della sua azienda di famiglia poiché suo marito Ekrem (Nail Kirmizigül) è stato incriminato.

Mehdi decide di corrompere un altro detenuto, Ozlem su tutte le furie con il fratello Baris

Mehdi verrà arrestato di nuovo con l’accusa di aver ferito un altro prigioniero proprio quando era in procinto di essere scagionato. In seguito il meccanico deciderà di procurarsi di una discreta quantità di denaro contante per corrompere alcuni detenuti, seguendo il consiglio di Cengiz (Rıza Akın), con lo scopo di ottenere delle informazioni ed essere protetto.

In seguito Ozlem (Ebru Cundubeyoglu) si infurierà molto con il fratello Baris appena verrà a conoscenza della complicata situazione familiare di Zeynep (Demet Ozdemir).

Puntate precedenti: Zeynep va a trovare l’ex marito Mehdi in ospedale

Zeynep dopo essere stata rapita da Mehdi trascorre molto tempo a piangere nella sua camera, facendo preoccupare la sua cara amica Emine (Naz Göktan).

Intanto Bayram (Kazım Sinan Demirer) rovina una sorpresa di compleanno della figlia Zeynep organizzata dai colleghi di lavoro, presentandosi ubriaco e delirante nell’ufficio della ragazza.

Cemile convince Benal a sposare suo fratello Mehdi, il quale intanto mentre si trova in prigione riesce a vedere per la prima volta la figlia.

Nel frattempo Baris e il fratello Savas (Kaan Altay Köprülü) litigano a causa dell’arrivo in città dello zio Ali Riza (Hakan Salınmış).

Intanto Zeynep si reca a casa del suo datore di lavoro Baris per convincerlo a farsi visitare da un medico, dopo aver appreso che ha la febbre alta.

Poi la donna va a trovare Mehdi in ospedale e prende un grosso spavento quando un’infermiera le dice che il cuore del suo ex marito si è fermato, anche se si tratta di un falso allarme, dato che ben presto il meccanico viene riportato in carcere e trasferito in un’altra cella.