In Terra Amara prossimamente Züleyha avrà modo di constatare per l'ennesima volta il lato oscuro di Demir: avrà infatti una prova che conferma come il marito in passato abbia indotto una sua ex fidanzata a togliersi la vita, inoltre leggerà tutte le parole d'amore che lui aveva scritto alla giovane poco prima di lasciarla senza un valido motivo.

Züleyha scopre che il marito ha indotto una ex a togliersi la vita

Nelle prime puntate della quarta stagione Demir non sarà presente in quanto è scomparso durante l'assalto a Villa Yaman che caratterizzerà il finale della terza stagione.

Un giorno nell'ufficio di Zuleyha giungeranno due donne che le racconteranno una storia alquanto strana. A quanto pare Demir ogni mese faceva avere dei soldi a una sua ex fidanzata, una certa Hülya, che proprio a causa di Demir ha provato a togliersi la vita buttandosi dal quarto piano di un palazzo, rimanendo così paraplegica.

Züleyha inizialmente non crederà alle due donne e penserà che stiano approfittando della delicata situazione che sta attraversando la sua famiglia solo per estorcerle del denaro, ma vista l'insistenza delle due si farà darà l'indirizzo di questa donna e andrà a trovarla.

Hülya è in realtà la sorella di Hakan

Hülya vive a Smirne ed è la sorella di Hakan Gümüşoğlu, ovvero il Mehmet che sta accanto a Züleyha e che l'accompagnerà proprio a Smirne.

Per lui sarà una situazione molto pericolosa, ma la loro parentela non verrà a galla durante l'incontro con Züleyha, visto che Hülya non riconoscerà il fratello.

Quando Züleyha entrerà in casa e si presenterà a Hülya come la moglie di Demir, la ragazza non potrà fare altro che piangere e scappare via. Poco dopo la donna si farà forza e tornerà da Züleyha con una lettera in mano.

La lettera d'amore scritta da Demir a Hülya

Hülya ai tempi si è tolta la vita perché Demir le ha fatto grandi promesse d'amore, invece improvvisamente l'ha lasciata per sposare un'altra donna. Avrà anche la prova dell'impegno che si era preso con lei, così farà leggere a Züleyha la lettera d'amore che Demir le aveva scritto poco prima di lasciarla.

"Mia cara Hülya - riporta la lettera - ti desidero sempre più. Vorrei averti qui accanto a me ogni giorno. Sai quanto ti renderei felice, diventeresti la donna più fortunata di tutta Çukurova. Sei nei miei sogni ogni notte e proprio ieri ho anche sognato la casa in cui potremmo andare a vivere insieme. Amo moltissimo i bambini, tu quanti ne vorresti avere? Io almeno tre. Non mi basta più incontrarti segretamente, voglio avere con te una storia alla luce del sole. Quando lo diremo a Hakan? Penso che anche lui sarebbe felice di vederci insieme".

Per Züleyha sarà un brutto colpo sapere tutte queste cose e il lato oscuro del marito prenderà il sopravento su tutto l'amore che prova per lui: non saprà cosa fare e rientrerà a Çukurova con il cuore a pezzi.