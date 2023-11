Le anticipazioni delle puntate della terza stagione di Terra Amara annunciano che in primo piano ci sarà Demir che si recherà infuriato a casa di Umit: "Sparisci dalla mia vita", le dirà duramente. La dottoressa però ribadirà i propri sentimenti per lui. Ma l'imprenditore dopo aver saputo da Fekeli della complicità della dottoressa con Fikret non vorrà più saperne di lei.

Fekeli dirà a Demir della complicità di Umit e Fikret

Prossimamente emergerà la verità sul legame di Umit e Fikret. Il primo a scoprire tutto sarà Fekeli che avrà uno scontro durissimo con suo nipote, tanto che lo caccerà da Cukurova.

Fikret, infatti, metterà in atto un altro piano che prevede di inviare a Zuleyha le immagini che lui ha scattato a Demir in compagnia di Umit tendendogli una trappola. Quando Fekeli verrà a saperlo andrà su tutte le furie e dopo aver litigato con Fikret racconterà tutto a Demir. Quando quest'ultimo scoprirà che Umit e Fikret erano amanti e complici per distruggere la sua famiglia, non starà a guardare. Yaman andrà subito da Umit per chiarire una volta per tutte la situazione.

Umit dovrà affrontare la rabbia di Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara Demir farà di tutto per liberarsi di Umit, ma non sarà affatto facile. Nonostante la fine della loro storia la donna lo chiamerà minacciando di togliersi la vita e Demir si precipiterà da lei per impedirle di farsi del male.

Sarà in questa occasione che Fikret scatterà delle foto compromettenti, mirando a rovinare il matrimonio di Demir e Zuleyha.

Grazie a Fekeli, Yaman scoprirà le vere intenzioni della dottoressa e sarà pieno di rabbia quando andrà a bussare alla sua porta. Demir sarà molto chiaro con Umit, urlandole "Sparisci dalla mia vita". Lei, tuttavia, sembrerà non volersi rassegnare e tornerà a dichiarare il suo amore a Demir, implorando una di avere seconda possibilità.

Umit non riuscirà a convincere Yaman e dovrà lasciare Cukurova

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit, vedendo Demir pieno di odio nei suoi confronti, scoppierà a piangere e gli spiegherà tutto quello che è accaduto con Fikret. La dottoressa ammetterà di essere arrivata a Cukurova con lo scopo di rovinare la vita a Demir, ma aggiungerà anche di essersi poi innamorata davvero di lui.

Inoltre Umit rivelerà di essere stata minacciata da Fikret, che dopo aver scoperto i suoi sentimenti l'ha obbligata ad andare avanti con il piano, ma Demir non le crederà. Sarà così che Yaman obbligherà Umit a lasciare al più presto Cukurova, affermando di essere disposto a tutto pur di non vederla più.