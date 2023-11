Ci saranno momenti drammatici nella quarta stagione di Terra Amara e il pubblico dovrà dire addio a Saniye e Gulten, due personaggi molto amati. Le anticipazioni turche annunciano che la moglie e la sorella di Gaffur verranno travolte dall'auto guidata da Haşmet Çolak mentre stavano cambiando la gomma forata della propria automobile. Sanye morirà sul colpo, mentre Gulten perderà la vita in ospedale dopo essere stata ricoverata in gravissime condizioni. La moglie di Cetin aspettava un bambino e per la famiglia sarà un momento di forte disperazione.

La discussione tra Saniye e Haşmet Çolak

A Cukurova ci sarà l'arrivo di Haşmet Çolak, un uomo in cerca di potere che si scaglierà subito contro Zuleyha. Il suo obiettivo sarà quello di recuperare le terre che a suo avviso Demir gli aveva rubato, ma la donna non avrà nessuna intenzione di assecondarlo. Haşmet Çolak sarà cacciato dalla tenuta, ma si darà subito da fare mandando i suoi uomini a raccogliere le arance nel terreno Yaman.

Quando Saniye si accorgerà della presenza degli impostori minaccerà di chiamare la polizia e tra lei e Çolak nascerà una forte discussione. Il nuovo arrivato sparerà dei colpi in aria per intimorire Saniye, poi se ne andrà minacciando che avrebbe ottenuto ciò che voleva.

Çolak investe con la sua auto Saniye e Gulten

Dopo la discussione con Haşmet Çolak, la moglie di Gaffur e Gulten si recheranno presso la stazione di polizia. Lungo il percorso l'auto delle donne avrà una foratura ad una gomma e saranno costrette a fermarsi per cambiarla. Sulla stessa strada viaggeranno Çolak e suo figlio, impegnati nel discutere su cosa era accaduto poco prima nell'aranceto con Saniye.

A causa della concitazione, Hasmet e suo figlio non faranno molto caso alla strada e passeranno a tutta velocità proprio quando Saniye e Gulten stavano recuperando la gomma di scorta rotolata via.

Saniye e Gulten perderanno la vita dopo l'incidente

L'auto di Çolak travolgerà Saniye e Gulten e poco dopo la terribile notizia scuoterà villa Yaman.

La polizia informerà Gaffur della morte di sua moglie e delle gravissime condizioni di Gulten. Il padre di Uzum sarà così sconvolto che non potrà credere alla terribile tragedia che ha investito la sua famiglia. Cetin e Fadik scoppieranno a piangere e le urla di dolore arriveranno alle orecchie di Zuleyha e Lutfiye che si precipiteranno da loro per capire cosa sia successo. Per tutti gli abitanti della tenuta questi saranno momenti di dolore per la perdita di Saniye e di preoccupazione per la salute di Gulten. La donna, infatti, verserà in gravissime condizioni e ci sarà una flebile speranza che possa sopravvivere.

Poco dopo, tuttavia, giungerà un'altra terribile notizia: Gulten è morta. Cetin sarà disperato e oltre a perdere sua moglie, perderà anche la figlia che aspettavano e dovrà dire addio per sempre al suo sogno di costruire una famiglia.