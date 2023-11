Molte novità attendono i telespettatori di Terra Amara che presto vedranno l'ingresso di Betul, la figlia di Sermin che tornerà a Cukurova. Le anticipazioni annunciano che la donna non avrà buone intenzioni e dopo aver fatto amicizia con Umit il suo scopo sarà vendicarsi di Demir. Betul dira: "Non avrò alcuna compassione", e sua madre sarà d'accordo con lei. La prima mossa della nuova arrivata sarà distribuire in tutta la città le foto che provano il tradimento di Demir a Zuleyha.

Terra amara: l'ingresso di Betul complicherà la vita di Demir

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che ci sarà il ritorno di Betul, la figlia di Sabahattin e Sermin.

Dopo aver vissuto molti anni fuori città, la giovane donna racconterà a sua madre e a Demir di aver divorziato da suo marito a causa del vizio del gioco dell'uomo. Tutti la accoglieranno con affetto: anche Sevda approverà la scelta di Betul che però avrà un piano ben preciso. L'obiettivo della nuova arrivata sarà quello di vendicarsi di Demir, colpevole, a suo avviso, di aver sottratto alla sua famiglia tutto quello che aveva. Sin dal suo arrivo a Cukurova, Betul si guarderà intorno e la festa organizzata dagli Yaman per la fondazione sarà un'ottima occasione per ottenere delle preziose informazioni. In questa occasione, infatti, Umit si presenterà di fronte a Demir e gli rivelerà di aspettare un figlio da lui.

Betul apprenderà che Umit è incinta di Demir

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori l'arrivo di Betul: quest'ultima si troverà al posto giusto quando Umit dirà a Demir di essere incinta. La reazione di Yaman non sarà delle migliori, tanto che la dottoressa lascerà la festa piangendo. Betul approfitterà della situazione per seguire Umit e diventare sua amica, consolandola e mettendola in guardia.

La figlia di Sermin dirà alla dottoressa di stare attenta agli Yaman perché hanno molto potere e le offrirà il suo aiuto. Umit le dirà di avere proprio bisogno di un'amica come lei e le due donne diventeranno presto alleate contro Demir. Betul inizierà il suo gioco distribuendo in tutta Cukurova delle immagini che provano il tradimento di Yaman ai danni di sua moglie.

Il tradimento di Demir sarà sulla bocca di tutti a causa di Betul

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo aver diffuso le prove del tradimento di Demir a Zuleyha, Betul ne parlerà con sua madre. Sermin in un primo momento avrà timore che qualcuno abbia visto sua figlia, ma poi si lascerà convincere che la strada giusta è rovinare Demir e la sua famiglia. Betul ricorderà a Sermin che a preoccuparsi dovrebbe essere Yaman che dovrà dare delle spiegazioni. "Non avrò alcune compassione", affermerà Betul ricordando che la sua famiglia è stata privata dei suoi beni per colpa di Demir. Sermin sarà d'accordo con sua figlia e quindi per gli Yaman i guai saranno appena all'inizio.