Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Zuleyha verrà a conoscenza che Demir ha avuto una relazione clandestina con Umit, così Altun farà presente a Yaman che rimarrà a Cukurova e da quell'istante vivranno come due separati in casa. L'imprenditore sarà distrutto emotivamente nonché voglioso di farla pagare a Umit, quindi si recherà nell'albergo dove alloggia la figlia di Sevda con l'intenzione di uccidere dapprima la sua oramai ex amante per poi suicidarsi. A scoprire il piano di Demir, infine, ci penserà Zuleyha che raggiungerà l'uomo impedendogli di compiere il doppio insano gesto.

Zuleyha apprenderà che Demir l'ha tradita con Umit

Le trame di Terra amara che andranno prossimamente in onda su Canale 5 svelano che Mujgan avrà in animo di riconciliarsi con la sua rivale storica Zuleyha, quindi l'ex primario della clinica penserà bene di cospargersi il capo di cenere per tutto il male arrecatole in precedenza.

La dottoressa, inoltre, consegnerà ad Altun uno scatto che ritrae Demir e Umit assieme aggiungendo non soltanto che i due sono stati amanti ma anche di guardarsi le spalle dalla giovane Kahraman.

Sulle prime Zuleyha non vorrà mostrarsi debole dinanzi a Hekimoglu, quindi fingerà di sapere da tempo del flirt di Yaman e di averlo già perdonato. Altun, invece, subirà la batosta eccome scegliendo di vendere il 25% delle sue azioni dell'azienda Yaman e organizzare una fuga a Cipro portando con sé i figli Leyla e Yilmaz Adnan.

Demir vorrà uccidere Umit e poi suicidarsi

Gli spoiler della soap opera ospitata da Canale 5 raccontano che mentre Zuleyha e i suoi figli saranno a Cipro, Sevda riceverà un biglietto anonimo dove qualcuno minaccerà lei a Altun di denunciarle alla polizia per l'occultamento della salma di uno dei briganti che ha fatto irruzione nella villa.

Sevda contatterà prontamente Zuleyha chiedendole di tornare a Cukurova, così la donna e i suoi figli daranno ritorno e il giorno seguente sia Altun che la madre di Ayla saranno contattate dalla polizia con l'accusa di occultamento di cadavere. Fortunatamente le autorità riusciranno a trovare soltanto i resti di un cane dove le due donne hanno deciso di seppellire il criminale, così Sevda e Zuleyha saranno prontamente rilasciate.

Zuleyha tornerà alla tenuta per far presente a Demir non soltanto che non lascerà più Cukurova ma che resterà in villa e loro due vivranno come due separati in casa, litigio che sarà condito anche dall'arrivo inaspettato di Umit.

Yaman sarà distrutto dalle parole di sua moglie e vorrà vendicarsi con Umit, quindi deciderà di raggiungere l'ex amante nell'albergo dove alloggia per ucciderla e, successivamente, suicidarsi.

A scoprire e impedire il folle piano di Demir sarà proprio Zuleyha, la quale prima di evitare che il marito compia una strage gli sentirà dire a Umit che ama solo sua moglie.