Un colpo di scena turberà la vita di Demir nelle puntate della terza stagione di Terra Amara. Secondo le anticipazioni Sevda morirà per mano di Umit e sarà Demir a occuparsi di seppellire di nascosto il cadavere della donna. Questo perché esaudirà l'ultimo desiderio di Sevda, che prima di morire gli chiederà di proteggere sua figlia e di non farla finire in carcere per l'omicidio commesso.

La grande delusione di Demir dopo aver saputo che Sevda gli ha mentito

Per Demir arriveranno presto dei momenti di forte sofferenza, tutto inizierà quando scoprirà che Sevda è la madre di Umit, la donna che lo sta perseguitando.

Sarà Sermin a rivelargli la verità sul rapporto tra la dottoressa e l'ex cantante e Demir sarà così deluso da questo tradimento che caccerà Sevda per sempre dalla tenuta. Umit continuerà ad agire per distruggere la vita di Yaman e si farà aiutare dalla madre, disposta a tutto pur di tenere la figlia legata a sé. Portato all'esasperazione Demir offrirà a Sevda e Umit a una grossa somma di denaro per convincere a lei e la figlia a lasciare Cukurova.

Sevda colpita da un proiettile per salvare la vita di Demir

Dopo che Demir incontrerà Sevda e Umit per consegnare la somma di denaro accadrà un imprevisto. La dottoressa punterà la sua arma contro di lui e farà fuoco con l'intento di ucciderlo, ma Sevda interverrà per salvargli la vita.

Ad avere la peggio sarà proprio la ex cantante, che colpita all'addome dal proiettile non avrà scampo. La donna, accasciata a terra, verrà subito soccorsa da Umit e Demir, ma per lei non ci sarà nulla da fare e morirà dopo pochi istanti. Prima di esalare l'ultimo respiro Sevda chiederà il perdono di Yaman e gli dirà di averlo sempre amato in modo sincero.

La donna esprimerà un ultimo desiderio: che Demir lasci andare Umit.

L'addio di Yaman alla sua seconda mamma

Dopo la morte di Sevda, Yaman deciderà di assecondare l'ultima richiesta della donna e lascerà andare via Umit. Sarà lui a occuparsi del corpo della sua seconda madre, nascondendolo nel baule della sua auto. Tornerà alla villa senza raccontare a nessuno i terribili momenti che ha vissuto.

Per lui sarà molto difficile cenare con Sermin, Betul e Zuleyha, e si renderà conto che dovrà disfarsi al più presto del cadavere per evitare di essere accusato di omicidio. Demir si metterà in macchina e raggiungerà il luogo in cui ha deciso di seppellire la donna. In lacrime le parlerà per l'ultima volta. "Perdonami, non doveva andare così", dirà sopraffatto dal dolore.