Nelle prossime puntate di Un posto al sole tutto è ancora in discussione nella vita sentimentale di Damiano. A Viola probabilmente non piacerà il fatto che abbia deciso di aiutare Eduardo e in questo caso non si esclude che il poliziotto torni tra le braccia di Rosa. A quel punto Viola resterebbe da sola, perché per adesso è abbastanza lontana l'ipotesi che Eugenio sia disposto a darle l'ennesima possibilità. Per Manuel, invece, si avvererebbe il sogno di vedere i suoi genitori felici insieme.

La difficile scelta di Damiano avrà gravi conseguenze

Per Damiano ci saranno grandi cambiamenti nelle puntate in onda prossimamente. Il poliziotto è stato messo da Eduardo di fronte a un bivio e prenderà una decisione. Tra l'amicizia con Sabbiese e la sua divisa, questa volta Damiano sceglierà l'affetto provocando la furia di Eugenio.

Nell'episodio di venerdì 24 novembre, Eduardo ha chiesto al poliziotto di aiutarlo adeliminare Tony per vendicare il ferimento di Rosa. Contro ogni aspettativa, Damiano sceglierà di aiutare il suo amico, anche se è probabile che non si spinga fino all'omicidio. Probabilmente Renda si limiterà a nascondere Eduardo, ma quello che è certo è che le sue azioni avranno delle conseguenze gravissime.

Infatti Damiano sarà sospeso dal suo lavoro. Viola prenderà malissimo questa notizia giunta come un fulmine a ciel sereno e accuserà Eugenio di essersi vendicato del tradimento.

Viola può lasciare Damiano

Presto, però, la verità emergerà ed è probabile che Eugenio spieghi a Viola che Damiano è stato sospeso a causa delle sue azioni.

A quel punto la donna cambierebbe totalmente idea sulla sua relazione, visto che si era allontanata da Renda quando sospettava che avesse intrapreso la strada della camorra. Il senso di giustizia di Viola la spingerebbe a interrompere la storia appena nata con Damiano e a tornare da Eugenio. Difficilmente, però, il magistrato perdonerebbe sua moglie dopo la grave delusione subita nelle scorse settimane.

Viola, quindi, resterebbe sola e questo momento sarebbe utile per guardarsi davvero dentro e capire cosa desidera dal futuro.

Il grande sogno di Rosa e Manuel

Per Damiano, invece, tutto potrebbe prendere una piega diversa: dopo l'addio di Viola non si esclude un suo ritorno da Rosa. La donna gli ha fatto una dichiarazione d'amore che non lo ha lasciato indifferente, anche se lui ha detto di essere già impegnato.

Prossimamente Rosa può rappresentare un grande sostegno per Damiano e tra i due potrebbe tornare la passione di un tempo. Il destino avrà deciso di far ricongiungere la famiglia di Manuel proprio dopo aver perso tutte le speranze? In questo caso per il bambino sarebbe una gioia immensa vedere la sua famiglia unita.