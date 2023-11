Nella puntata di Terra Amara del 27 novembre Müjgan scoprirà dal giornale che Ümit è stata trovata in fin di vita a casa. A quanto pare le polizia sospetta che dietro il tentato omicidio possa celarsi la mano di Demir, per questo l'ha arrestato. Müjgan avrà anche una conversazione con il collega medico Bahtiyar, durante la quale gli rivelerà l'opinione di Fekeli: Demir non è coinvolto nella faccenda; potrebbe essere stato Fikret a ferire Ümit

La fuga di Fikret e Müjgan

Fikret e Müjgan scapperanno insieme. Sarà una fuga che si consumerà in fretta per un preciso motivo: il ragazzo ha assistito all'incidente che ha visto coinvolta Ümit, la sua caduta dalle scale, e credendo che fosse morta se l'è data a gambe levate.

Ha preso Müjgan e Kerem Ali ed è scappato in fretta e furia.

L'obiettivo di Fikret e Müjgan sarà fuggire lontano dalla Turchia, ma per un paio di giorni si fermeranno in un albergo. Si godranno questa ritrovata felicità insieme, ma conoscendo bene la poca fortuna di Mujgan in amore non si prospetta che duri a lungo.

La scoperta di Müjgan

Fikret ha dei problemi con il passaporto e anche per questo motivo devono fermarsi in città per qualche giorno. Vorrà andare in banca a prendere dei soldi prima della partenza, per questo lascerà da sola Müjgan per qualche tempo.

La ragazza si troverà nella sala colazione dell'albergo e un cameriere le porgerà un quotidiano. Sarà proprio leggendo quel giornale che Müjgan scoprirà cioè che è accaduto a Umit.

Ümit è stata probabilmente quasi uccisa da Demir

"Il primario dell'ospedale di Çukurova, Ümit Kahraman, è stata trovata gravemente ferita nella sua casa. Ricoverata in ospedale sta lottando tra la vita e la morte, e la polizia sospetta che l'autore dell'incidente possa essere Demir Yaman", sarà questa la notizia che campeggerà nella prima pagina del giornale.

Müjgan non riuscirà a credere a quello che è successo e la prima cosa che farà sarà rivolgersi alla reception: "Devo fare urgentemente una telefonata presso l'ospedale di Çukurova, ho bisogno di parlare con il dottor Bahtiyar".

Bahtiyar avverte Müjgan: 'Stai attenta a Fikret'

Müjgan riuscirà a parlare con il suo collega: "Ho scoperto dal giornale cosa è successo a Ümit, ma è vero".

"Sfortunatamente sì e la situazione non è delle migliori, ha una brutta ferita alla testa", le dirà Bahtiyar, ma Müjgan vorrà sapere se è vero che dietro il tentato omicidio si nasconde la mano di Demir: "Alcuni testimoni hanno confermato di aver visto Demir a casa di Ümit - dirà Bahtiyar - per questo è stato arrestato e messo in prigione".

Il collega, però, le farà un'altra confessione: "Fekeli non crede che sia stato Demir, pensa che dietro la faccenda si nasconda la mano di Fikret". Müjgan resterà sconvolta, soprattutto quando Bahtiyar le farà una raccomandazione: "Se sei con Fikret ti prego stai attenta, nonostante per me sia come un fratello so benissimo che può essere un uomo crudele".