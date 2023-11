Terra amara torna con nuovi episodi nei pomeriggi del 6 e 7 novembre 2023. Le anticipazioni svelano che per Demir e Zuleyha comincerà una nuova vita. I due saranno al culmine della felicità, tanto che decideranno di risposarsi, questa volta per amore. Partiranno anche per una seconda luna di miele, mentre la zia di Fikret deciderà di stabilirsi a Cukurova su espressa richiesta di Fekeli. Attriti invece tra Gaffur e Saniye.

Terra amara trama del 6 novembre: Fekeli chiede aiuto a Lutfiye per fermare Fikret

Dopo essere sbarcata in prima serata, Terra Amara torna alla normale programmazione pomeridiana a partire da lunedì 6 novembre.

Le trame riprenderanno dal momento in cui sarà arrivata a Cukurova la signora Lutfiye, zia di Fikret e amica di vecchia data di Fekeli: la donna sarà giunta in città su espressa richiesta di Ali Rahmet. Fekeli sarà preoccupato per il nipote e avrà timore che si possa mettere nei guai. Ecco il motivo per il quale cercherà di fare fronte comune con la signora Lutfiye.

Demir chiede a Zuleyha di sposarlo di nuovo

Nella puntata di Terra amara del 7 novembre, Zuleyha e Demir sembreranno essere più innamorati che mai. Nonostante questo, Demir continuerà a chiedere scusa alla moglie per come si è comportato in passato implorando perdono per averla fatta tremendamente soffrire. Si guarderà bene però dal confessarle di aver avuto una relazione extra coniugale con Umit.

Demir arriverà a chiedere a Zuleyha di sposarlo di nuovo, innamorato e deciso a voltare pagina. Demir però dovrà ancora dare i conti con Umit, la quale non si sarà ancora rassegnata assegnerà all'idea di averlo perso e inizierà a tenere sotto osservazione sia lui che Zuleyha, pensando a un modo per vendicarsi.

Saniye furiosa con Gaffur, Demir e Zuleyha in luna di miele

Nel coso dell'appuntamento del 7 novembre, cominceranno ad esserci problemi tra Gaffur e Saniye. La donna sarà furiosa con il marito, dopo aver scoperto che ha commesso l'ennesima brutta azione. Durante la visita alle baracche, infatti, Gaffur si sarebbe rifiutato di consegnare i soldi ad una donna vittima di strozzinaggio, preferendo pensare al proprio tornaconto.

Alla fine, Gaffur le restituirà il denaro, in seguito all'intervento di Sevda. Demir e Zuleyha invece, partiranno per la loro seconda luna di miele. Umit, rimasta in città, sarà furiosa per aver perso le attenzioni del suo ormai ex amante e penserà a come vendicarsi.