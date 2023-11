Lo sceneggiato Terra Amara continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5 e, come annunciano le anticipazioni, Sevda sarà protagonista. Presto la ex cantante potrà riabbracciare la figlia che cerca da tutta la vita e nessuna delle due riuscirà a trattenere la commozione. L'esito, felice, arriverà dopo un periodo di sofferenza, durante il quale sembrerà che Umit non abbia alcuna intenzione di ricucire con la madre.

Umit dice a Sevda di essere sua figlia

Sevda tornerà prepotentemente protagonista con il passato che tornerà a bussare alla sua porta.

Tutto inizierà dopo il piano che Umit e Fikret metteranno in atto ai danni di Zuleyha e Demir, felici e innamorati. Attraverso un inganno, la dottoressa attirerà a casa sua Yaman mentre Fikret sarà pronto ad immortalare il momento. Le immagini che avrebbero dovuto rompere il matrimonio degli Yaman, tuttavia, finiranno nelle mani di Sevda che farà di tutto per salvare la situazione. La donna, che già una volta aveva invitato Umit a non intromettersi nella sua famiglia, tornerà all'attacco ma questa volta riceverà una sorpresa che non si sarebbe mai aspettata. La dottoressa, incalzata da Sevda, passerà al contrattacco rivelandole di essere sua figlia. La ex cantante sarà aggredita verbalmente da Umit che le rinfaccerà tutti gli anni di assenza.

Terra amara: Sevda colpita da un infarto per il rifiuto di sua figlia

Le prossime puntate di Terra amara vedranno un pesante scontro tra Umit e Sevda. La dottoressa avrà solo parole di odio per sua madre, accusandola di averla abbandonata. Sevda sarà così ferita da avere un infarto e quando si riprenderà spiegherà a sua figlia la sua versione dei fatti.

La ex cantante rivelerà di aver perso sua figlia quando era ancora una neonata a causa dei parenti di suo padre che l'aveva rapita e le avevano impedito di cercarla. Umit non crederà a una sola parola di sua madre. Presto, però, Sevda riuscirà a far emergere la verità grazie a una trappola che tenderà alla zia che insieme al padre di Umit le aveva sottratto la bambina.

Un emozionante chiarimento riunirà Sevda e Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Sevda telefonerà alla zia di Umit in sua presenza e la dottoressa ascolterà la telefonata. La discussione tra la ex cantante e sua cognata sarà molto chiara e non lascerà spazio ad alcun dubbio. Umit si sentirà tradita dalla sua famiglia e riconoscerà che Sevda non l'ha mai abbandonata e ha passato tutta la sua vita a cercarla. Dopo la telefonata madre e figlia si ritroveranno in un emozionante abbraccio e tra le lacrime Umit chiamerà Sevda "mamma" per la prima volta. Nessuna delle due riuscirà a trattenere la forte commozione di quel momento speciale.