Le anticipazioni annunciano molti cambiamenti a Cukurova dopo la scomparsa di Demir Yaman. Nella quarta stagione di Terra amara Zuleyha continuerà a lavorare per l'azienda e accoglierà Mehmet Kara come nuovo socio. Durante la cerimonia di circoncisione, Zuleyha presenterà a tutti Mehmet e ricorderà Hunkar, ma non nominerà Demir. Sermin sarà molto infastidita da questa mancanza e penserà che Lutfiye e Fekeli abbiano oscurato il cuore della donna.

Dopo la scomparsa di Demir, Zuleyha conoscerà Mehmet

Dopo la scomparsa di Demir, Zuleyha continuerà a portare avanti l'azienda e le tradizioni della famiglia Yaman.

Nella vita della nuova signora di Cukurova apparirà anche Mehmet che si recherà alla villa rivendicando il 25% delle azioni Yaman. Tempo prima, infatti, Zuleyha aveva venduto parte delle quote per rifarsi una vita con i suoi bambini dopo aver lasciato Demir. A distanza di mesi, Mehmet Kara si presenterà a villa Yaman dicendo di essere il proprietario delle quote vendute, lasciando senza parole Zuleyha e Sermin. La moglie di Demir ricorderà bene di aver veduto le azioni ad un certo Hakan Gümüşoğlu, ma questo problema sarà risolto parlando con Mehmet. Quest'ultimo spiegherà di non aver potuto acquistare in prima persona perché aveva degli impegni improrogabili. In realtà Mehmet e Hakan sono la stessa persona, ma Zuleyha continuerà ad ignorarlo.

Mehmet comunicherà di aver acquistato parte delle quote dell'azienda

Il nuovo socio rassicurerà Zuleyha dandole ampio margine decisionale nell'azienda, pur non volendo rivendere le sue azioni. L'uomo affermerà di voler far parte della squadra e di avere anche intenzione di partecipare alla cerimonia di circoncisione che gli Yaman organizzano ogni anno.

Zuleyha accetterà Mehmet e tra i due inizierà a nascere un'amicizia sempre più solida. Durante la cerimonia la donna prenderà la parola con un discorso molto emozionante, confermando la sua volontà di portare avanti le tradizioni della famiglia Yaman. Zuleyha avrà parole di profonda stima per defunta Hunkar Yaman e successivamente presenterà a tutti il nuovo socio: Mehmet Kara.

Non ci sarà nessun pensiero nei confronti di Demir, ancora scomparso.

Il discorso di Zuleyha infastidirà Sermin

Sermin noterà subito che nel suo discorso Zuleyha ha ignorato il nome di suo marito e non la prenderà affatto bene. La donna inizierà a pensare che Lutfiye e Fekeli abbiano completamente oscurato il cuore di Zuleyha. Mehmet salirà sul palco e ringrazierà tutti i presenti, promettendo di impegnarsi al massimo per il bene della città e dei lavoratori dell'azienda. Gli applausi non si faranno attendere: tutti saranno contenti del nuovo arrivo in società.