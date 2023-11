Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che nella puntata di sabato 18 novembre verrà a galla un'importante verità. Umit dirà a Sevda di essere la figlia che ha sempre cercato e la donna avrà un infarto appena apprenderà la notizia. Quando si riprenderà Sevda non dirà a nessuno di essere la madre della dottoressa, mentendo così anche a Demir e Zuleyha. Non riuscirà nemmeno a convincere Umit del fatto che non l'abbia abbandonata.

L'incontro tra Sevda e Umit prende una piega del tutto inaspettata

Nella puntata in onda sabato 18 novembre una verità molto importante verrà alla luce.

Quando Sevda andrà da Umit per intimarle di stare lontana da Demir le mostrerà la busta con le foto compromettenti che la ritraggono proprio in sua compagnia. La risposta della dottoressa sarà spiazzante per Sevda, che quando chiederà spiegazioni si sentirà dire: "Perché sono proprio come te!". La ex cantante rimprovererà Umit per le sue parole, ma lei continuerà mostrandole delle foto di quando era bambina e le rivelerà di essere sua figlia. Per Sevda sarà sconvolgente sapere di essere di fronte ad Ayla, la figlia che ha sempre cercato, ma l'incontro sarà tutt'altro che piacevole. Umit rinfaccerà a Sevda di averla abbandonata per fuggire con Adnan Yaman e le sue parole saranno così crudeli che il cuore della ex cantante non reggerà il colpo.

Spoiler Terra amara: dopo l'infarto Sevda mente a Demir e Zuleyha

Sevda avrà un infarto dopo aver saputo la verità sull'identità di Umit. La ragazza soccorrerà subito la madre e in ospedale arriveranno subito Zuleyha e Demir, avvertiti da Mujgan. Yaman sarà molto preoccupato per le condizioni di salute della donna e si domanderà se Umit non abbia detto o fatto qualcosa per provocarle l'attacco di cuore.

Sevda, tuttavia, non dirà a nessuno di avere appena ritrovato la figlia. Quando si riprenderà, proverà a spiegare a Umit la sua versione dei fatti, assicurandole che la loro storia è ben diversa da come gliel'hanno raccontata. Sevda, in lacrime, si rivolgerà alla figlia con il suo vero nome: Ayla. Le dirà che quando è nata sua nonna le ha divise perché non approvava che facesse la cantante.

Sevda racconterà che a una settimana dal parto si è svegliata e non ha trovato più la sua bambina e suo padre, ma Umit non le crederà affatto.

Sermin incuriosita da quello che è accaduto a Sevda

Sevda non riuscirà in nessun modo a convincere la figlia di averla cercata per anni. Umit sarà molto dura e dopo averle intimato di non parlare mai più della famiglia, che l'ha aiutata a crescere, se ne andrà. Sevda resterà davanti all'ospedale da sola e disperata, e urlerà il suo nome. Sermin vedrà la donna fuori di sé e in lacrime, e la riaccompagnerà nella sua stanza, incuriosita da quello che potrebbe esserle accaduto. La cugina di Demir, inoltre, chiederà a Sevda "chi è Ayla?", ma lei fingerà di essere ancora molto confusa.