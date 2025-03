Lunedì 31 marzo calerà il sipario su questa edizione del Grande Fratello con la proclamazione del vincitore assoluto che si porterà a casa un montepremi da 100 mila euro. Secondo le principali piattaforme di scommesse online, come Snai ed Eurobet, ad avere le maggiori chance di vittoria sarebbe Helena Prestes, seguita da Zeudi Di Palma.

Helena vincerà il GF secondo le agenzie di scommesse, seconda Zeudi

L'ultima diretta del 31 marzo eleggerà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello ea contendersi il montepremi finale saranno Helena, Zeudi, Jessica, Lorenzo e una tra Chiara e Mariavittoria.

Queste ultime sono al televoto per il posto di quinta finalista e chi riceverà più voti potrà unirsi agli quattro finalisti e giocarsi il tutto per tutto nella sfida finale. Secondo il sito di Snai, la favorita per la vittoria finale è Helena Prestes, seguita a breve distanza da Zeudi Di Palma . L'eventuale vittoria della modella brasiliana viene quotata a 1.80, mentre quella dell'ex Miss Italia a 2.50. Stando alle quote aggiornate alle ore 12:30 del 30 marzo, si può notare come il pubblico si sia in parte ricreduto su Zeudi, visto che sino a qualche settimana fa, veniva data come vincitrice.

Lorenzo battuto da Helena e Zeudi

Secondo i bookmaker Lorenzo Spolverato ha poche possibilità di agguantare la vittoria, visto che una sua eventuale vincita viene pagata 12 volte la posta in palio.

Stesso discorso per Jessica Morlacchi: anche la sua vittoria è quotata a 12 mentre quella di Chiara e Mariavittoria a 20.

Se si guarda al sito di scommesse Eurobet, la situazione non cambia di molto se non per piccole variazioni nelle quote. Helena resta la preferita (quota 1,85), seconda piazza per Zeudi (3,05) e terzo posto per Lorenzo (10,00).

Anche in questo caso Jessica, Mariavittoria e Chiara paiono avere pochissime possibilità di agguantare la vittoria.

In ogni caso, sarà solo il pubblico da casa attraverso il televoto a decretare il vincitore assoluto di questa edizione e non è detto che i pronostici possano venire sovvertiti, visto anche che i vari fandom dei concorrenti sembrano essere particolarmente agguerriti.

Anticipazioni finale del Grande Fratello del 31 marzo

Dopo la lettura del verdetto del televoto che decreterà il nome della quinta finalista seguiranno diversi televoti flash che porteranno a eleggere il vincitore o la vincitrice assoluta di questa edizione del Grande Fratello.

Prima di arrivare alla proclamazione, con tutta probabilità il pubblico assisterà a un confronto tra Lorenzo e Shaila. Quest'ultima rientrerà nella casa per un faccia a faccia con il modello comasco e pare che l'ex velina abbia intenzione di chiudere in diretta tv la loro relazione.