Matilde ha voluto chiarire la sua posizione con Vittorio nella puntata Il Paradiso delle Signore di questo giovedì 2 novembre: lo stima e ha fiducia in lui ma ha scelto di stare accanto al marito Tancredi nonostante sia innegabile l'attrazione fra i due. Le anticipazioni raccontano che Tancredi metterà in atto un piano per allontanare Vittorio da Matilde, dopo averli visti in atteggiamenti inequivocabili.

A dargli l'occasione giusta sarà Umberto, che approfitterà della situazione anche per affossare Ezio e Gloria. Tancredi sarà accecato dalla rabbia e accetterà di agire alle spalle della moglie, ancora all'oscuro di ciò che è accaduto realmente alla fabbrica.

Tancredi e Umberto senza scrupoli

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore sarà centrale la situazione di Ezio e Gloria, in grande difficoltà per i problemi alla Tessuti Colombo. Matilde si è offerta di aiutarli proponendo l'affitto a un prezzo di favore dei terreni su cui sorgeva il vecchio mobilificio distrutto dall'incendio. Un'occasione da non perdere, come ha ricordato Vittorio, che ha invitato Ezio a non farsi scappare questa opportunità.

Se Matilde vuole aiutare Ezio e Gloria - andando di fatto ad allearsi alla concorrenza - qualcuno trama alle loro spalle. Si tratta di Umberto, deciso ad affossare la Tessuti Colombo e non solo.

Sarà così che Umberto farà una proposta a Tancredi che, qualora accettasse, avrebbe delle premesse non semplici: agire alle spalle della moglie.

Alleanza fra Tancredi e Fiorenza alle spalle di Matilde

Umberto sa benissimo come procedere per affossare Ezio e Gloria. Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore chiederà a Fiorenza Gramini di mettersi in contatto con il marito. Il suo obiettivo? Fare in modo che sia il prestanome di Tancredi per l'acquisto dell'azienda del signor Colombo.

Ovviamente, tutto dovrà rimanere segreto, perché se Matilde lo scoprisse, per Tancredi sarebbero guai seri. E non solo per questa faccenda.

Matilde vittima della gelosia di Tancredi

Ci si chiede fino a dove Tancredi si spingerà per appoggiare il piano di Umberto che getterà benzina sul fuoco, facendogli notare l'affinità tra Conti e Matilde.

Che cosa ne ne sarà di Ezio e Gloria, coinvolti - loro malgrado - nei piani di Umberto per mettere al tappeto non solo loro, ma anche il grande magazzino? Di certo la situazione cambierebbe qualora Matilde venisse a sapere del piano di Tancredi finalizzato a farla allontanare da Vittorio e nello stesso tempo far fallire la Tessuti Colombo.